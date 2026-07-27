Seguridad

Riña entre Primos en Veracruz Termina con un Muerto y Un Herido; Esto se Sabe

En la zona norte de Veracruz, durante la noche del domingo se reportó una riña entre primos que termino con una persona sin vida y una más lesionad de gravedad. Ocurrió en la comunidad Majahual.

Acordonamiento por persona muerta en un riña familiar en TamiahuaAcordonamiento por persona muerta en un riña familiar en Tamiahua. Foto: Antonio Rosas Hernández

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Conflicto familiar en Majahual termina en tragedia: Un primo fallecido y otro en estado crítico. Conoce más sobre este lamentable suceso.

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