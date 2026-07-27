Riña entre Primos en Veracruz Termina con un Muerto y Un Herido; Esto se Sabe

Una riña entre primos en la comunidad de Majahual, del municipio de Tamiahua deja como saldo un muerto y un herido. Los hechos ocurrieron la noche del domingo 27 de julio alrededor de las 22:00 horas, en la comunidad de Majahual, perteneciente al municipio de Tamiahua.

Se informó acerca de la víctima mortal de esta riña fue identificado como Filemón Licona García, de 26 años, quintería como ocupación pescador. Otro joven de nombre Guillermo Licona, resultó gravemente herido.

De acuerdo con la información obtenida la víctima y dos de sus primos se encontraban tomando en su domicilio y al calor de las copas salieron a relucir viejas rencillas que los llevaron a pelearse entre sí y uno de estos sacó un arma de fuego y les disparó a quemarropa.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Familia Denuncia a Policías por Presuntamente Provocar la Muerte de un Hombre en Cosamaloapan

Por lo alejado de la comunidad, en relación a la cabecera municipal fue necesario que vecinos trasladaran al ahora extinto y a otro joven de nombre Guillermo Licona García, en una lancha para llevarlos a un muelle de la Villa de Tamiahua, para que recibieran atención médica, desafortunadamente Filemón llegó muerto mientras que Guillermo tuvo que ser trasladado al hospital IMSS bienestar del puerto de Tuxpan donde se debate entre la vida y la muerte.

Policías Municipales y del Estado acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido, asimismo personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realiza las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades. Hasta el momento no se ha informado si el el sujeto que accionó el arma pudo ser detenido.

Abuelo lesiona a su nieto con arma punzocortante en Veracruz

En Acayucan, un menor de 13 años resultó lesionado luego de que presuntamente fuera agredido por su abuelo. Según los reportes de los hechos se indicó que ocurrieron al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Javier Mina, esquina con Gutiérrez Zamora, en el sur de la entidad veracruzana.

Según datos recabado el menor lesionado fue identificado con las iniciales J.C.S.V., quien se encontraba en la vivienda cuando presuntamente se inició una discusión familiar y resultó con lesiones en el cuello por un arma punzocortante a manos de su propio abuelo.

Se informó que el menor fue trasladado al Hospital General Oluta-Acayucan para su valoración y recibir atención médica especializada. En aquel momento se dio a conocer que si estado de salud era crítico. Adenás de que las autoridades ministeriales se enontraban realizando la investigación correspondiente.