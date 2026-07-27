Enfrentamiento Armado en Satevó Deja Tres Hombres Muertos y una Camioneta Calcinada

Tres hombres fueron localizados sin vida y una camioneta completamente calcinada fue encontrada tras un presunto enfrentamiento armado registrado en el municipio de Satevó, al sur del estado de Chihuahua.

Los hechos ocurrieron la tarde del domingo en una brecha del ejido El Torreón, cerca de la carretera que comunica a Satevó con Valle de Zaragoza, donde autoridades de seguridad desplegaron un operativo tras recibir el reporte del incidente.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, uno de los cuerpos portaba un chaleco antibalas, mientras que la camioneta presentaba decenas de impactos de arma de fuego antes de ser incendiada.

Hasta el momento, las tres víctimas permanecen sin identificar y las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

SSPE investiga enfrentamiento entre grupos criminales en Satevó

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, informó que la principal línea de investigación apunta a un enfrentamiento entre integrantes de grupos delictivos que operan en la región.

"Una de ellas portaba equipo táctico, las otras dos creemos que también eran parte de una célula criminal, se trató de un enfrentamiento, ahí le prendieron fuego a la camioneta, hay presencia desde que se nos reporta el incidente y estamos a la búsqueda de los probables responsables de este hecho, primero para llevarlos ante la justicia y para entender qué grupos criminales tuvieron el enfrentamiento", declaró el funcionario.

Tras el reporte, elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al lugar para resguardar la zona y realizar el procesamiento de la escena, mientras continúan los operativos para localizar a los probables responsables.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para identificar a las víctimas, esclarecer el móvil del enfrentamiento y determinar los grupos criminales estuvieron involucrados en estos hechos registrados en el municipio de Satevó.