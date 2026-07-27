Balaceras

Enfrentamiento Armado en Satevó Deja Tres Hombres Muertos y una Camioneta Calcinada

Tres hombres fueron localizados sin vida y una camioneta calcinada tras un enfrentamiento armado en el municipio de Satevó, Chihuahua. Las víctimas permanecen sin identificar.

Elementos de distintas corporaciones acudieron al lugar para resguardar la zona.Elementos de distintas corporaciones acudieron al lugar para resguardar la zona. Foto ilustrativa: SSPE

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Tres hombres sin vida y una camioneta calcinada tras un enfrentamiento en Satevó. La investigación apunta a grupos criminales. ¿Qué sucedió realmente?

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