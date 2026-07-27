Balacera en Edomex Hoy: Así Fue Ataque en Héroes Tecámac que Dejó Un Muerto

La mañana de hoy, 27 de julio de 2026, en la colonia Héroes Tecámac, en el Estado de México (Edomex), hubo una balacera; en N+ te compartimos cómo fue el ataque armado que dejó un muerto.

Tras la balacera hubo una intensa movilización de cuerpos de seguridad y servicios periciales; la víctima conducía un vehículo blanco cuando fue interceptada y atacada a tiros por sujetos armados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Balacera Hoy en Edomex: Sujetos Ejecutan a Conductor en los Héroes Tecámac

¿Cómo ocurrió el ataque en Héroes Tecámac?

Los agresores se desplazaban a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra el conductor mientras circulaba por calles de la colonia Héroes Tecámac.

Luego de la agresión, el automóvil quedó detenido y con el motor encendido, mientras vecinos alertaron a los servicios de emergencia.

Elementos de seguridad acordonaron el área para permitir las labores de los peritos de la Fiscalía del Estado de México, quienes realizaron el procesamiento de la escena del crimen.

Durante las diligencias fueron localizados al menos ocho casquillos percutidos sobre la carpeta asfáltica, evidencia que será integrada a la carpeta de investigación.

Posteriormente, personal ministerial llevó a cabo el levantamiento del cuerpo para continuar con las indagatorias.

FBPT