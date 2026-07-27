Balaceras

Balacera en Edomex Hoy: Así Fue Ataque en Héroes Tecámac que Dejó Un Muerto

Esta mañana, se registró un ataque armado en Edomex; así fue la balacera en la colonia Héroes Tecámac

Los Héroes Tecámac II Sección Jardínes, Ojo de Agua | Azael Valdes NarvaezPolicías acuden al lugar de la balacera en Los Héroes Tecámac II Sección Jardínes, Ojo de Agua. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+