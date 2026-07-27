Detienen a Tres Personas y Aseguran Más de 100 Kilos de Marihuana en Guadalupe, NL

Un operativo desplegado por la Policía de Guadalupe tras el reporte de una balacera culminó con la detención de tres personas y el aseguramiento de un domicilio donde presuntamente eran almacenados más de 100 kilogramos de marihuana, en pleno centro del municipio.

La movilización policial se registró durante la mañana de este lunes 27 de julio en el cruce de las calles Hidalgo y Lerdo de Tejada, a escasas cuadras del Palacio Municipal y de la plaza principal de Guadalupe, lo que provocó el cierre de la circulación y un importante despliegue de elementos de seguridad.

De acuerdo con los primeros informes, el operativo inició luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego en la zona. Al llegar al sitio, oficiales de la Policía de Guadalupe lograron detener al presunto responsable de los disparos.

Detienen a 3 hombres

Durante la intervención, los uniformados capturaron además a un hombre y una mujer que presuntamente intentaban resguardar al sospechoso dentro de un domicilio ubicado en el mismo sector.

Las personas detenidas fueron identificadas como Francisco Javier, de 35 años; Lourdes Leticia, también de 35 años, y Juan Pablo, de 47 años de edad.

Inicialmente, a los sospechosos les fue asegurada un arma de fuego y una cantidad no especificada de marihuana. Sin embargo, al inspeccionar el inmueble, los oficiales detectaron una importante cantidad de paquetes con hierba verde con características similares a la marihuana.

De manera preliminar, las autoridades estiman que en el domicilio había más de 100 kilogramos de droga, por lo que el lugar quedó bajo resguardo en espera de que personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León obtenga la orden de cateo correspondiente y realice el aseguramiento oficial de los narcóticos.

A pesar de las detonaciones reportadas al inicio del operativo, las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas. Mientras tanto, el cierre vial permaneció por varias horas, obligando a los automovilistas a utilizar rutas alternas mientras continuaban las diligencias de investigación.