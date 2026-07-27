Seguridad

Detienen a Tres Personas y Aseguran Más de 100 Kilos de Marihuana en Guadalupe, NL

Elementos de la Policía de Guadalupe detuvieron a tres personas tras atender el reporte de una balacera en el centro del municipio.

Casa en GuadalupeDetienen a 3 personas en operativo. Foto: N+

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Policía de Guadalupe detiene a tres personas y asegura más de 100 kg de marihuana tras reporte de balacera. Descubre cómo se desarrolló este operativo en pleno centro del municipio.

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