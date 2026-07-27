Sheinbaum y la SEP Hablan sobre Repetir Examen en la UNAM

Durante la conferencia matutina de hoy, julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Educación Pública (SEP) se pronunciaron sobre el examen de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) del proceso de admisión a licenciatura.

Lo anterior se debe a que se presentaron resultados considerados atípicos por algunos aspirantes. La mandataria señaló que la universidad es la instancia responsable de resolver la situación y expresó su confianza en que encuentre una solución en el menor tiempo posible para brindar certeza a los jóvenes que buscan ingresar a la institución.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Claudia Sheinbaum Habla de las Anomalías en el Examen de Admisión de la UNAM

Sheinbaum indicó que la decisión de repetir el examen corresponde a la UNAM

Sobre la posibilidad de repetir el examen o regresar a una modalidad completamente presencial, Sheinbaum precisó que se trata de una decisión exclusiva de la UNAM.

Indicó que no cuenta con toda la información sobre el origen de las irregularidades detectadas, pero destacó que es importante que el caso se resuelva con rapidez para dar certidumbre a los aspirantes.

Asimismo, enfatizó que la Presidencia de la República no intervendrá en la determinación que adopte la universidad respecto al proceso de admisión.

SEP confirma comunicación con la UNAM

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que la SEP ha mantenido comunicación con el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, desde que surgieron las dudas sobre los resultados del examen.

Explicó que la universidad conformó un grupo técnico especializado para realizar un diagnóstico sobre lo ocurrido y determinar las acciones que procederán.

Delgado recordó que, mientras concluye la investigación, las inscripciones de nuevo ingreso permanecen pospuestas, ya que la institución analiza las medidas que implementará.

FBPT