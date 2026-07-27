Educación

Sheinbaum y la SEP Hablan sobre Repetir Examen en la UNAM

La UNAM enfrenta resultados atípicos en su examen de admisión 2026; la presidenta Sheinbaum habló sobre la situación de la Universidad

Checa Hasta Cuándo Está Disponible la Guía para Examen UNAM 2026 LicenciaturaBiblioteca Central de Ciudad Universitaria en la UNAM. Foto: Cuartoscuro

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