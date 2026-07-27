Incendio en Colonia Granada Deja 300 Personas Evacuadas en Miguel Hidalgo Hoy

Un incendio registrado este lunes en un edificio departamental de la Colonia Granada, en la alcaldía Miguel Hidalgo, obligó a la evacuación de 300 personas como medida de seguridad. Equipos de Bomberos de la Ciudad de México y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) acudieron al lugar para atender el reporte; hasta el momento no se han registrado personas lesionadas.
¿Qué se sabe del incendio en Lago Zúrich y Lago Andrómaco?
El fuego se originó en el quinto piso de un edificio departamental ubicado en las calles Lago Zúrich y Lago Andrómaco, en la Colonia Granada. Bomberos Ciudad de México confirmaron que acudieron al sitio "para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada", tras recibir el reporte del incendio.
El Jefe Vulcano Cova señaló:
"Atendimos el reporte de un incendio en el quinto piso de un edificio departamental en la Colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo. Informo que el fuego ha sido extinguido y no se reportan personas lesionadas. Realizamos labores de remoción y enfriamiento".
La evacuación de 300 personas en Miguel Hidalgo
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil detalló que los equipos de emergencia trabajaron para sofocar el fuego en el inmueble y que, como medida de seguridad, se evacuó a 300 personas de la zona. La dependencia precisó que no hubo personas lesionadas durante el operativo.
Puntos clave del operativo
Incendio en el quinto piso de un edificio departamental.
Ubicación: Lago Zúrich esquina Lago Andrómaco, Colonia Granada.
Evacuación preventiva de 300 personas.
Sin personas lesionadas reportadas.
Bomberos y Protección Civil realizaron labores de remoción y enfriamiento.