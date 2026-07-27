Accidentes

Incendio en Colonia Granada Deja 300 Personas Evacuadas en Miguel Hidalgo Hoy

Un incendio en un edificio departamental de la Colonia Granada, en Miguel Hidalgo, obligó a evacuar a 300 personas; bomberos y Protección Civil reportan el fuego controlado y sin lesionados

Incendio en Colonia Granada Deja 300 Personas Evacuadas en Miguel Hidalgo HoyFoto: X / @SGIRPC_CDMX

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