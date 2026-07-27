Seguridad

Conductor Ignora Alto de la Sedena y Desata Persecución en Ciudad Juárez

Un conductor desató una persecución tras ignorar la indicación de alto de elementos de la Sedena en la colonia Emiliano Zapata de Ciudad Juárez.

Conductor huye de la Sedena y desata persecución en Ciudad JuárezConductor huye de la Sedena y desata persecución en Ciudad Juárez. Foto: N+

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Un conductor desata persecución tras ignorar a la Sedena. Disparos y un choque dejaron la zona asegurada. Más detalles pronto.

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