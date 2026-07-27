Conductor Ignora Alto de la Sedena y Desata Persecución en Ciudad Juárez

La madrugada de este lunes 27 de julio se registró una persecución entre elementos del Ejército Mexicano y una camioneta negra en calles de la colonia Emiliano Zapata, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que realizaban recorridos de vigilancia sobre el Viaducto Mártires de 1968 "2 de Octubre No Se Olvida", marcaron el alto al conductor de una camioneta a la altura de la calle Miguel Hidalgo. Sin embargo, el automovilista hizo caso omiso e intentó escapar, lo que dio inicio a una persecución.

Militares Realizaron Disparos al Vehículo

Al no lograr detener al conductor, los elementos militares realizaron múltiples disparos contra la camioneta, provocando que el vehículo tipo pickup se impactara contra estructuras metálicas utilizadas para la venta de artículos de segunda mano, ubicadas en el cruce del viaducto y la calle General Álvaro Obregón; tras el choque, el conductor descendió de la unidad y huyó a pie.

Autoridades Aseguraron la Zona

Los elementos del Ejército resguardaron el área mientras las autoridades competentes realizaron las investigaciones correspondientes y el levantamiento de evidencias.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del conductor ni el motivo por el que intentó evadir a los militares. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, se brinden más detalles sobre el caso.