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Impacto del Huracán Genevieve en México: Aviso por 4 Días de Lluvias Fuertes y Granizo

El poderoso huracán Genevieve alcanzó la máxima categoría en la escala Saffir-Simpson hoy; horas más tarde, el ciclón perdió fuerza y ahora es categoría 4

Efectos del ciclón Genevieve en Acapulco, GuerreroEfectos del ciclón Genevieve en Acapulco, Guerrero. Foto: Cuartoscuro

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¿Sabías que el huracán Genevieve alcanzó la categoría 5 antes de debilitarse? Prepárate para lluvias fuertes en México durante los próximos 4 días.

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