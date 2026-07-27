Impacto del Huracán Genevieve en México: Aviso por 4 Días de Lluvias Fuertes y Granizo

El huracán Genevieve tomó fuerza y alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, la madrugada de hoy, 27 de julio de 2026; el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por lluvias fuertes y granizo por los siguientes 4 días. Aquí los detalles sobre el pronóstico del tiempo, en México.
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Datos del huracán Genevieve
El huracán Genevieve es el primero de la temporada 2026 en alcanzar la máxima categoría, después de Kristy, en 2024.
Genevieve es el segundo huracán de la temporada de ciclones 2026, en el Pacífico, luego de Fausto, de categoría 2.
Además de los huracanes Fausto y Genevieve, en el Pacífico se han formado las tormentas tropicales Amanda, Boris, Cristina Douglas y Elida.
Ubicación y trayectoria del huracán Genevieve
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló este lunes que luego de alcanzar la categoría 5, el huracán Genevievese degradó a categoría 4, en aguas del Pacífico, a 835 kilómetros 835 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.
De acuerdo con Conagua, huracán Genevieve presentó vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora (km/h), rachas de 305 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 20 km/h.
La dependencia alertó que los desprendimientos nubosos del huracán Genevieve “reforzarán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del territorio nacional”, principalmente en Baja California Sur.
Alerta por 4 días de lluvias en México
En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se esperan al menos 4 días de lluvias, en gran parte de México por el huracán Genevieve y varios fenómenos más, entre ellos el monzón mexicano, canales de baja presión, circulación ciclónica, vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la onda tropical 21.
En su pronóstico extendido, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noroeste, norte y occidente del país por el monzón mexicano y un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, aunados a divergencia en altura.
Por otra parte, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera cubrirán la zona oriente, centro y sureste del país, en interacción con la onda tropical 21, que se desplazará sobre el Golfo de Tehuantepec.
Además, canales de baja presión en el interior del país e inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el oriente, sur y sureste, incluida la Península de Yucatán, con posible caída de granizo en el centro del país. De acuerdo con el SMN, habrá lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
Pronóstico de lluvias fuertes por día
A continuación, te decimos en qué estados habrá lluvias de fuertes a muy fuertes, según el pronóstico para esta semana del SMN.
Lunes 27 de julio de 2026
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Zonas de Sonora, Jalisco, Oaxaca y Chiapas.
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Guerrero, Puebla y Veracruz.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Zonas de Michoacán, Estado de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos: Zonas de Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México (CDMX), Hidalgo y Tlaxcala.
Lluvias aisladas: Zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.
Martes 28 de julio 2026
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Zonas de Jalisco y Colima.
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Zonas de Nayarit, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes: zonas de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Estado de México, Tlaxcala, Veracruz y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos: Zonas de Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Yucatán.
Lluvias aisladas: Zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.
Miércoles 29 de julio 2026
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Zonas de Sonora.
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Zonas de Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Campeche y Yucatán.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Zonas de Durango, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca Tabasco y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos: Zonas de Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Ciudad de México y Tlaxcala.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Jueves 30 de julio 2026
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Zonas de Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco y Veracruz.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Zonas de Sinaloa, Durango, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.
Lluvias aisladas: Baja California, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Ola de calor
En contraste, el SMN apuntó que pese a las fuertes lluvias, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste, norte y noreste del país, así como el ambiente extremadamente caluroso en Baja California, prevaleciendo la onda de calor en el noreste de dicha entidad.
Se prevé que hoy, la ola de calor finalice en Baja California Sur y Sonora.