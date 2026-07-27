Impacto del Huracán Genevieve en México: Aviso por 4 Días de Lluvias Fuertes y Granizo

El huracán Genevieve tomó fuerza y alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, la madrugada de hoy, 27 de julio de 2026; el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por lluvias fuertes y granizo por los siguientes 4 días. Aquí los detalles sobre el pronóstico del tiempo, en México.

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Datos del huracán Genevieve