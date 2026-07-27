Pronóstico del tiempo

¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 27 de Julio de 2026? Estas son las Temperaturas

Entérate del pronóstico del clima para este lunes en el Área Metropolitana de Monterrey y el resto de Nuevo León

San Nicolás de los Garza toma de dronToma de dron de San Nicolás de los Garza. Foto: N+

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¿Listo para el calor extremo en Monterrey? Hoy 27 de julio, las temperaturas alcanzarán los 37˚C. Conoce el pronóstico completo para Nuevo León.

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