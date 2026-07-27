¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 27 de Julio de 2026? Estas son las Temperaturas

Iniciamos la semana en Monterrey con temperaturas de 26˚C a 28˚C en la zona metropolitana durante la mañana de este lunes 27 de julio, con cielo despejado y buena calidad del aire desde las 8:00 am, que augura una jornada con calor extenuante al esperar máximas de 37˚c.

A lo largo de la semana se pronostican temperaturas de entre 37˚C y 38˚C aún cuando aparezcan las nubes a partir de mañana martes 28 de julio, se espera que el cielo sea con escasas nubes y sin probabilidad de lluvias hasta el sábado. Para domingo y lunes puede haber precipitaciones.

Se aprecia una semana propia de la canícula con sol y calor y mínimas probabilidades de lluvia, condiciones de un patrón atmosférico que se presenta comúnmente en esta época del año por lo que no es extraño para Monterrey presentar temperaturas muy altas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima en Nuevo León: Pronóstico Matutino del Lunes 27 de Julio de 2026

Trayectoria del Huracán “Genevieve”

En el Pacífico, lejano de las costas nacionales se encuentra el poderoso Huracán “Genevieve” en categoría 5, la máxima categoría en la escala de Huracanes, con vientos sostenidos de 260 km/h y rachas superiores a los 300 km/h.

Esta mañana se encontraba a 855 km alejado al suroeste de Los Cabos, Baja California Sur, con movimiento al noroeste, es decir, alejándose del territorio nacional por lo que no hay que perderlo de vista.

Mientras tanto, dentro del territorio mexicano, de manera muy consistente, los canales de baja presión, vaguadas y ondas tropicales mantienen las lluvias concentradas en el occidente, Sierra Madre Occidental, sur y sureste, mientras que en el noreste se mantienen los cielos soleados y sin lluvias a lo largo de la semana.

Con información de Mauro Morales | N+

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