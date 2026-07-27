Cierre en Avenida Reforma por Obras Provocará Desvíos en Ensenada; ¿Cuándo Está Programado?

Automovilistas que circulan por la avenida Reforma, en Ensenada, deberán tomar precauciones, ya que se realizarán cierres temporales a la circulación debido a trabajos de interconexión sanitaria que llevarán a cabo la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las labores se desarrollarán del 2 al 4 de agosto y contemplan la conexión de la descarga sanitaria de la Clínica No. 8 del IMSS al Colector Reforma, una obra que busca eliminar los derrames de aguas residuales registrados desde hace más de un año en la zona.

El director de la CESPE, Alonso Centeno, explicó que la infraestructura existente ya cumplió su vida útil, lo que ha provocado constantes derrames de aguas residuales sobre la banqueta frente a la clínica.

Indicó que, aunque la obra corresponde al IMSS, ambas instituciones trabajan de manera coordinada para ejecutar el proyecto, el cual requiere el cierre temporal de una de las vialidades con mayor afluencia vehicular de la ciudad.

Implementarán operativo vial y rutas alternas

Para reducir las afectaciones al tránsito, la Dirección de Seguridad Pública Municipal implementará un operativo vial durante los días que duren los trabajos.

El comandante de Tránsito Municipal, Carlos Araujo, informó que se habilitará de manera provisional la doble circulación en un tramo de la vialidad en sentido sur a norte, para facilitar el flujo vehicular.

Además, se cancelarán temporalmente algunos espacios de estacionamiento y se realizarán cierres parciales en los cruces de Diamante y bulevar Abelardo L. Rodríguez, así como restricciones de circulación entre Diamante y López Mateos y en Narciso Mendoza, con el objetivo de dar preferencia al tránsito sobre avenida Reforma.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar la señalización vial y considerar rutas alternas, ya que se espera congestionamiento durante los tres días que permanecerán las obras.

Asimismo, recomendaron salir con anticipación para evitar retrasos mientras se realizan los trabajos de interconexión sanitaria.

Información Patricia Lafarga

APG