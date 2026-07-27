Sociedad

Cierre en Avenida Reforma por Obras Provocará Desvíos en Ensenada; ¿Cuándo Está Programado?

Autoridades implementarán desvíos, doble circulación temporal y restricciones viales para reducir el congestionamiento

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¡Importante! Cierre temporal en Avenida Reforma, Ensenada, por trabajos de CESPE e IMSS. Del 2 al 4 de agosto, habrá desvíos y restricciones viales. Conduzca con precaución y planifique su ruta.

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