Investigan a Menor de 15 Años por Accidente que Dejó un Peatón Sin Vida en Tijuana

Un adolescente de 15 años fue presentado ante la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes de la Fiscalía General del Estado, luego de verse involucrado en un accidente de tránsito en el que un peatón perdió la vida en la colonia Margaritas Residencial, en Tijuana.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), el percance ocurrió el pasado 24 de julio, cuando el menor conducía un vehículo tipo sedán.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según el peritaje de la Unidad Especializada en Hechos de Tránsito, el adolescente presuntamente circulaba a una velocidad mayor a la permitida y no conservó su carril de circulación, lo que provocó que perdiera el control del vehículo.

La unidad salió del camino, atropelló a un peatón y posteriormente se impactó contra la barda perimetral de un plantel educativo.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y confirmaron que el peatón ya no contaba con signos vitales.

Menor quedó a disposición de la Fiscalía

Tras el accidente, el conductor fue presentado ante la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes de la Fiscalía General del Estado, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones para determinar su situación jurídica.

Por otra parte, el propietario del automóvil informó a las autoridades que el vehículo fue tomado sin su consentimiento, por lo que interpuso la denuncia correspondiente.

A raíz de este hecho, la SSPCM exhortó a madres, padres y tutores a supervisar las actividades de sus hijas e hijos e impedir que conduzcan vehículos sin autorización, licencia o la experiencia necesaria.

La dependencia señaló que permitir que adolescentes manejen sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley representa un riesgo tanto para su integridad como para la seguridad de quienes transitan por la vía pública, y reiteró la importancia de respetar el Reglamento de Tránsito y los límites de velocidad para prevenir tragedias como esta.

APG