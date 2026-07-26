Accidentes

Investigan a Menor de 15 Años por Accidente que Dejó un Peatón Sin Vida en Tijuana

De acuerdo con el peritaje, el conductor de 15 años presuntamente perdió el control de la unidad tras circular a exceso de velocidad

Investigan a Menor por Accidente que Dejó un Peatón Sin Vida en TijuanaInvestigan a Menor por Accidente que Dejó un Peatón Sin Vida en Tijuana | Foto: N+

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Un joven de 15 años en Tijuana es investigado tras un accidente mortal. Conducía a exceso de velocidad y perdió el control, dejando un peatón sin vida. ¿Qué medidas tomarán las autoridades?

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