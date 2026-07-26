Liberan a Conductora tras Atropello y Muerte de Vendedor de Pan en Apodaca, NL

Fue puesta en libertad la conductora señalada como presunta responsable de atropellar y matar a un vendedor de pan en un accidente ocurrido el pasado miércoles 22 de julio en la carretera a Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

La liberación se dio debido a que un juez calificó de ilegal la detención de la conductora identificada como María Dolores, después de que las autoridades aparentemente detectaran algunas irregularidades en el procedimiento jurídico; sin embargo, las investigaciones continúan entorno al caso.

El vendedor de pan, identificado como Francisco, ya fue sepultado en un panteón municipal de Monterrey. Se espera que en las próximas horas las autoridades informen cómo avanza el caso, pues su familia y la ciudadanía exigen que se haga justicia por la muerte del hombre.

¿Cómo ocurrió la volcadura donde perdió la vida el panadero?

El accidente se registró la mañana del pasado miércoles 22 de julio sobre la carretera a Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. De acuerdo con los primeros reportes, la conductora de un automóvil circulaba a exceso de velocidad cuando presuntamente otro vehículo le cerró el paso, provocando que perdiera el control del carro.

Tras desviarse de la carpeta asfáltica, el vehículo subió a la banqueta, impactó la estructura de un puente peatonal y atropelló al vendedor de pan y café, quien en ese momento instalaba su puesto para comenzar su jornada laboral. Además de la víctima mortal, dos personas resultaron heridas durante el accidente, entre ellos la conductora.

SHH