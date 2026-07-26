Accidentes

Liberan a Conductora tras Atropello y Muerte de Vendedor de Pan en Apodaca, NL

Un juez calificó de ilegal la detención de la conductora después de encontrar irregularidades en el procedimiento. Las investigaciones por la muerte del vendedor continúan

Auto volcado tras atropellar a vendedor de pan en ApodacaEl auto de la presunta responsable quedó volcado tras chocar contra el puesto. Foto: N+

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Liberan a conductora tras atropello mortal en Apodaca. Juez detecta irregularidades en su detención. Familia del vendedor de pan exige justicia. ¿Qué sigue en la investigación?

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