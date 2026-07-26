Hallan Muerta a Tiktoker Sara Gilson Tras Denunciar a Su Esposo de Pedofilia

La tiktoker Sara Gilson, de 43 años, y su esposo Jeremiah "Shawn" Duffey, de 48, fueron hallados sin vida con impactos de bala en su domicilio de Owasso, Oklahoma, apenas 12 días después de que la mujer acusara públicamente a su pareja de pedofilia en redes sociales.

De acuerdo con informes policiales difundidos por la revista People y la cadena KTUL, el hombre asesinó a su esposa y posteriormente se quitó la vida.

Un niño que residía en la vivienda fue quien alertó a los servicios de emergencia, permitiendo que las autoridades arribaran al lugar alrededor de las 23:15 horas.

Los primeros reportes indican que el hombre asesinó a su esposa y posteriormente se quitó la vida. Foto: Ilustrativa/AFP

Los hechos ocurrieron dos semanas después de que Gilson publicara un video el 11 de julio utilizando una tendencia de TikTok tipo "documental de Netflix" para denunciar el comportamiento de su expareja con una menor de edad. "Preparándome para cuando Netflix estrene un documental sobre mi futuro exmarido, del que acabo de descubrir que es pedófilo", escribió en la publicación, agregando en los comentarios: "Ojalá estuviera bromeando".

Las denuncias previas y las órdenes de protección

La tragedia ocurrió a pesar de que la creadora de contenido había buscado auxilio legal en varias ocasiones. En 2021, Gilson solicitó dos órdenes de protección contra Duffey, las cuales fueron desestimadas al no comparecer. Sin embargo, el pasado 10 de junio de 2026, solicitó una orden de protección de emergencia, mediante la cual se le ordenó al hombre desalojar la vivienda y mantenerse a una distancia mínima de 100 yardas.

Dicha medida fue prorrogada el 23 de junio hasta el 24 de agosto, según confirmó People en documentos oficiales. En su solicitud, Gilson alegó que Duffey poseía un arma de fuego, la había amenazado con suicidarse y se había dado a la fuga, reportó The Oklahoman.

Las acusaciones por abuso contra una menor

Paralelamente, el 10 de junio una madre presentó una orden de protección a nombre de su hija de 15 años en contra de Jeremiah Duffey. La adolescente, quien jugaba en el equipo de baloncesto que el hombre entrenaba, lo acusó de haberla besado y tocado, situación que fue presenciada por otro entrenador.

De acuerdo con reportes de People y The Oklahoman, la joven detalló otros comportamientos inapropiados por parte del entrenador, como el envío de mensajes, invitaciones a su habitación de hotel durante un torneo deportivo y ofrecimientos de dinero a cambio de su silencio. Las investigaciones sobre las muertes de Sara Gilson y Jeremiah Duffey continúan abiertas por parte de las autoridades locales.