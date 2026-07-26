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Hallan Muerta a Tiktoker Sara Gilson Tras Denunciar a Su Esposo de Pedofilia

La mujer y su esposo fueron encontrados sin vida con impactos de bala; autoridades investigan el caso

Tiktoker Sara Gilson. Foto: Tiktok Sara GilsonTiktoker Sara Gilson. Foto: Tiktok Sara Gilson

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Tragedia en Oklahoma: Sara Gilson, quien denunció a su esposo por pedofilia en TikTok, es hallada muerta junto a él. Las investigaciones continúan mientras surgen más detalles.

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