Accidentes

Descarrilamiento en Ciudad Madero Causa Evacuación en Ferrocarrilera Talleres

Autoridades evacúan preventivamente viviendas cercanas a un carro tanque descarrilado en Ciudad Madero mientras se prepara el trasvase de combustible

Descarrilamiento en Ciudad Madero Causa Evacuación en Ferrocarrilera TalleresVagones de un tren de carga descarrilado, con unidades de la entonces Policía del Distrito Federal en el sitio. Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

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