Descarrilamiento en Ciudad Madero Causa Evacuación en Ferrocarrilera Talleres

El Gobierno de Ciudad Madero informó que, tras el descarrilamiento de un carro tanque ferroviario en la colonia Ferrocarrilera Talleres, se mantienen activos los protocolos de atención y prevención, en coordinación con autoridades y cuerpos de emergencia de los tres órdenes de gobierno.

¿Qué pasó con el carro tanque?

De acuerdo con la evaluación realizada hasta el momento, el carro tanque no presenta fisuras ni derrame del combustible que transporta.

Mientras se desarrollan las labores técnicas previas al trasvase, se realiza el censo de las familias asentadas en las inmediaciones, a quienes se informó sobre una evacuación preventiva que se aplicará únicamente durante las maniobras, con el propósito de privilegiar su seguridad.

Las maniobras de trasvase iniciarán una vez que arribe el personal especializado en materiales peligrosos, junto con el equipo técnico responsable del procedimiento, conforme a los protocolos de seguridad establecidos.

¿Quién participa en el operativo?

Protección Civil de Ciudad Madero.

Bomberos de Ciudad Madero.

Tránsito Municipal.

Servicios Médicos y Centro Regional de Emergencias.

Petróleos Mexicanos (Pemex), Seguridad Física de PEMEX y ENGY.

Lo que dice la autoridad sobre la evacuación

El comunicado señala que la evacuación preventiva se realizará "únicamente durante las maniobras" de trasvase, sin especificar el número de familias o viviendas afectadas ni un radio de seguridad determinado.

El Gobierno de Ciudad Madero indicó que continuará informando a través de sus canales oficiales.

CT