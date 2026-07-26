¿Quién Era Alberto Israel Jasso Cruz, Maestro Acusado de Abuso Sexual que se Quitó la Vida?

Alberto Israel Jasso Cruz, profesor del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, fue hallado sin vida el pasado martes, días después de que una estudiante lo denunciara por presunto abuso sexual. El docente, de aproximadamente 49 años y padre de dos menores de edad, impartía la materia de Planeación y Organización del Estudio y contaba con una trayectoria de 35 años en la enseñanza.

De ese tiempo, 25 años los desempeñó en el IEMS, donde era conocido por alumnos y compañeros. También laboró como maestro en el estado de Hidalgo, de acuerdo con publicaciones de personas cercanas que destacaron su trabajo en el ámbito educativo.

¿Quién Era Alberto Israel Jasso Cruz?. Foto: N+

La denuncia en su contra fue presentada el pasado 14 de julio de 2026 por una estudiante, quien aseguró que el profesor presuntamente le realizó tocamientos, situación que, según relató, le provocó afectaciones psicológicas.

Tras darse a conocer la acusación, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Mientras tanto, algunas alumnas y compañeras del docente difundieron mensajes en los que afirmaron que durante el tiempo que convivieron con él nunca observaron conductas irrespetuosas. Una de ellas, identificada como Marianne, aseguró: "Me quedé sola con él mucho tiempo, y en ningún momento me faltó al respeto".

Otras estudiantes señalaron que Alberto Israel era un profesor que se preocupaba por el bienestar de sus alumnos y los apoyaba cuando enfrentaban dificultades académicas o personales.

El video que dejó antes de morir

La muerte del profesor ocurrió poco después de que la denuncia se hiciera pública, lo que generó un amplio debate en redes sociales sobre las consecuencias de los señalamientos antes de que exista una resolución judicial.

Antes de fallecer, Alberto Israel Jasso Cruz dejó un video y un documento en los que expuso su versión de los hechos. En ambos rechazó las acusaciones y afirmó que durante toda su carrera nunca había enfrentado una situación similar.

En su mensaje sostuvo que una acusación de esa naturaleza tiene un fuerte impacto en la vida profesional y personal de quien la enfrenta, además de señalar que puede verse afectado el principio de presunción de inocencia.

También explicó que su decisión buscaba llamar la atención sobre lo que consideró deficiencias en el sistema de justicia y las consecuencias que, a su juicio, pueden derivarse de denuncias sin sustento.