Seguridad

¿Quién Era Alberto Israel Jasso Cruz, Maestro Acusado de Abuso Sexual que se Quitó la Vida?

El docente, de aproximadamente 49 años y padre de dos menores de edad

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Controversia en redes: Profesor del IEMS, Alberto Israel Jasso Cruz, muere tras denuncia de abuso. Deja un mensaje sobre el impacto de acusaciones sin pruebas.

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