Seguridad

Una Escuela Militarizada, Un Video y Una Muerte Por Asfixia: Claves del Caso Dafne

Un video, versiones contradictorias y la necropsia por asfixia son las principales claves del caso, investigado como feminicidio en Tamaulipas

Claves del Caso Dafne. Foto: N+Claves del Caso Dafne. Foto: N+

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Misteriosa muerte de Dafne en academia militarizada: asfixia por sumersión y versiones contradictorias. La Fiscalía de Tamaulipas investiga feminicidio. ¿Qué sabemos hasta ahora?

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