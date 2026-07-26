Una Escuela Militarizada, Un Video y Una Muerte Por Asfixia: Claves del Caso Dafne

La muerte de Dafne Zapata Quintos, una adolescente de 13 años, ocurrida durante un campamento de verano en una academia militarizada de Ciudad Madero, Tamaulipas, ha derivado en una investigación por presunto feminicidio. La cronología del caso, las contradicciones en la versión de la escuela, un video enviado por la menor y los resultados de la necropsia son algunas de las principales claves que analiza la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

El caso también ha provocado indignación debido a las denuncias de la familia sobre presuntos actos de violencia dentro del plantel y a las detenciones de directivos y personal relacionado con la institución.

Dafne. Foto: N+

El ingreso al campamento y el último video de Dafne

Dafne, originaria de El Mante e hija única, ingresó el 13 de julio al curso de verano de tres semanas de la Academia Militarizada Doenitz, una institución privada que promovía valores como disciplina, lealtad y trabajo. El campamento tenía un costo aproximado de 25 mil pesos y restringía el contacto directo entre los menores y sus familias.

Dos días después, la adolescente envió un video a su madre, Alejandra Quintos. En la grabación, aparece recostada y sonriente mientras le comenta que había sufrido una caída.

"Hola, mami, me caí, no me vayas a subir a tus estados, estoy bien; no ando en modo rey", dijo Dafne.

Sin embargo, su madre aseguró que en ese momento ya eran visibles lesiones en el rostro, principalmente en la nariz, el labio y el mentón.

Fue alrededor de las 23:00 horas del 17 de julio de 2026 cuando Alejandra Quintos, madre de Dafne, recibió una llamada del personal de la academia para informarle que su hija presuntamente se había desvanecido mientras se bañaba.

Al llegar al plantel, denunció que las autoridades escolares le entregaron el cuerpo de la menor desnudo, mojado y con rastros de vómito, una escena que, aseguró, contrastaba con la versión que le habían comunicado.

Las versiones de la escuela y la muerte por asfixia

Las comunicaciones del personal del campamento con la familia fueron cambiando con el paso de las horas. En un primer momento informaron que Dafne había sufrido una caída menor; después señalaron que presentaba vómito y malestares, y finalmente notificaron que presuntamente se había desvanecido mientras se bañaba.

Alejandra Quintos rechazó esa versión y sostuvo que el estado en el que recibió el cuerpo de su hija le hizo sospechar que la adolescente pudo haber sido víctima de una agresión.

Los estudios forenses determinaron que la causa de muerte fue asfixia por sumersión (ahogamiento), un resultado que fortaleció las dudas de la familia y derivó en denuncias por presuntos maltratos y actos de violencia dentro de la academia.

Ante estos hallazgos, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas reclasificó la investigación como feminicidio, mientras que el inmueble fue clausurado y todo el personal quedó sujeto a investigación ministerial.

¿Quiénes son los implicados detenidos?

Como parte de las investigaciones, las autoridades han detenido a tres personas relacionadas con la academia.

El director Jorge "N" fue capturado el 25 de julio por su presunta participación en el feminicidio de Dafne.

También fue detenida Estrella "N", conocida como "Estrellita", identificada como encargada de la escuela y responsable del cuidado de las adolescentes durante el campamento.

La primera persona arrestada fue Danna Yanina "N", presunta empleada del centro educativo, quien acudió voluntariamente a declarar y posteriormente quedó bajo prisión preventiva justificada en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira.

Mientras continúan las investigaciones, la madre de Dafne mantiene una campaña pública para exigir justicia y sostiene que su hija fue víctima de violencia durante su estancia en la academia militarizada. La Fiscalía busca esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la adolescente y determinar la responsabilidad de los implicados.