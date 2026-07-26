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¿Cómo le Fue a Checo Pérez en el Gran Premio de Hungría 2026 de la Fórmula 1?

Se corrió el Gran Premio de Hungría den la Fórmula 1 y el mexicano Sergio 'checo' Pérez tuvo actividad con su monoplaza de Cadillac

Checo Pérez HoyFoto: Reuters
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