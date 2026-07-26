La carrera del Gran Premio de Hungría 2026 de la Fórmula 1 se corrió este domingo 2026 con el británico Lando Norris, de McLaren, como su ganador. ¿Cómo le fue al Checo Pérez? Te contamos los detalles.

¿Cómo le Fue a Checo Pérez en el Gran Premio de Hungría 2026 de la Fórmula 1?

El Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 bajó el telón en el circuito de Hungaroring con una jornada intensa cargada de adelantamientos, desgaste de neumáticos y complejas estrategias en el pit lane. En un trazado históricamente conocido por su dificultad para rebasar, las miradas del automovilismo latinoamericano estuvieron puestas en la actuación del piloto tapatío Sergio "Checo" Pérez, quien afrontó una dura batalla.

El ganador de la carrera fue Lando Norris, el último campeón del mundo, quien repitió su victoria del año pasado.

El circuito se disputó en el Hungaroring, en las afueras de Budapest, donde, al acabar tercero, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) reforzó su liderato en la última carrera antes de las vacaciones.

Una carrera de estrategia en Hungaroring

Tras una sesión de clasificación accidentada que obligó a gestionar los juegos de neumáticos compuestos para el domingo, Checo Pérez arrancó la competencia con la firme meta de remontar puestos y meterse de lleno en la zona de puntos. La elevada temperatura de la pista convirtió la degradación de las gomas en el factor determinante de la tarde, obligando a los ingenieros en el muro a modificar el plan original de paradas.

Durante la parte intermedia del Gran Premio, el tapatío protagonizó intensos duelos rueda a rueda en las curvas 1 y 2, aprovechando las zonas de DRS para concretar rebasamientos clave sobre el tráfico del medio grupo. A pesar de lidiar con problemas de tracción en el último sector del circuito, la constancia en sus tiempos por vuelta le permitió mantenerse en la pelea directa ante sus rivales directos en el campeonato.

Posición Final y Balance para la Temporada

Sergio Pérez abandonó en la vuelta 51 tras romper la suspensión de su Cadillac, cerrando un complejo fin de semana en el Hungaroring antes del receso de la Fórmula 1.

Pese a que Pérez intentó iniciar con fuerza en las primeras vueltas, luego de quedar al fondo en la parrilla de salida, en la vuelta 51 sufrió una rotura en la suspensión de la llanta izquierda, la cual se presentó sin que hubiera ningún tipo de contacto con otro competidor.

El tapatío tuvo que controlar nuevamente el monoplaza para evitar impactarse contra el muro y llevarlo lentamente hasta el callejón de boxes.

Este es el segundo fin de semana consecutivo y el cuarto Gran Premio del año en el que el mexicano tiene que abandonar la carrera.

La tabla del GP de Hungría 2026 de posiciones quedó así: