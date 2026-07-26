Malas Noticias para el América: Brian Rodríguez Sufre una Lesión; ¿Cuál es su Estado de Salud?
El Club América confirmó que el uruguayo tuvo una lesión durante un entrenamiento, por lo que estará, al menos en los próximos días, fuera de la cancha.
El Club América confirmó que el uruguayo tuvo una lesión durante un entrenamiento, por lo que estará, al menos en los próximos días, fuera de la cancha.
El Club América informó que el jugador uruguayo Brian Rodríguez sufrió una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas, al menos durante los próximos días. ¿Cuál es su estado de salud? Te decimos qué es lo que se sabe hasta el momento.
Luego de su ausencia en el XI titular en el duelo contra el Atlante y su debut en esta temporada, se ha hecho oficial que el jugador, quien fue convocado al Mundial 2026, está bajo revisión médica.
Las Águilas informaron que Rodríguez sufrió un esguince de rodilla izquierda durante el entrenamiento.
Sin dar mayores detalles acerca de su estado actual de salud, el Club de Coapa y cuántas semanas tomará la recuperación del futbolista charrúa.
"La evolución de nuestro jugador será valorada por un especialista en los próximos días", indicó el club a través de X.
Rodríguez llegó al América en 2022 y ha jugado un total de 143 partidos, con
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PARTE MÉDICO— Club América (@ClubAmerica) July 26, 2026
El Club América informa que Brian Rodríguez sufrió un esguince de rodilla izquierda durante el entrenamiento.
La evolución de nuestro jugador será valorada por un especialista en los próximos días. pic.twitter.com/lLZpfGA1xg