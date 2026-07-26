Futbol

Malas Noticias para el América: Brian Rodríguez Sufre una Lesión; ¿Cuál es su Estado de Salud?

El Club América confirmó que el uruguayo tuvo una lesión durante un entrenamiento, por lo que estará, al menos en los próximos días, fuera de la cancha.

Brian Rodríguez, jugador del América, sufrió una lesiónFoto: Cuartoscuro | Archivo
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