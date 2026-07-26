Malas Noticias para el América: Brian Rodríguez Sufre una Lesión; ¿Cuál es su Estado de Salud?

El Club América informó que el jugador uruguayo Brian Rodríguez sufrió una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas, al menos durante los próximos días. ¿Cuál es su estado de salud? Te decimos qué es lo que se sabe hasta el momento.

Luego de su ausencia en el XI titular en el duelo contra el Atlante y su debut en esta temporada, se ha hecho oficial que el jugador, quien fue convocado al Mundial 2026, está bajo revisión médica.