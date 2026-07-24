México vs Colombia: ¿Cuándo y A qué Hora Es el Partido Debut de Rafa Márquez como DT del Tri?

Después de terminar el Mundial 2026 y el buen desempeño de la Selección Mexicana, ya hay fecha del próximo partido amistoso del Tri, el rival será Colombia y marcará el debut de Rafael Márquez como director técnico. Con este partido inaugural termina la sensación de extrañar y querer ver jugar de nuevo a la Selección.

¿Cuándo será el partido amistoso México vs Colombia en 2026?

La continuidad de una historia, con un proyecto a largo plazo y de transición.



Hoy inicia una nueva etapa para nuestra Selección junto a ti, Rafa.



¡Vamos juntos! 🙌#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/E7boV2UjX5 — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

Rafael Márquez tendrá su debut como como director técnico frente a Colombia. Foto: Reuters

El encuentro será el sábado 26 de septiembre de 2026, se disputará en la ciudad de Baltimore, Estados Unidos, y significará el debut oficial de Rafael Márquez como director técnico del cuadro azteca.

El horario del encuentro aún está por definirse por parte de la Federación Mexicana de Futbol.

Calendario de Selección Mexicana 2026 en Era Rafa Márquez

Se dio a conocer las fechas y equipos rivales de la primera gira de Rafa Márquez como director técnico de México antes de terminar 2026.

Los primeros cuatro partidos de su proceso rumbo al Mundial 2030 serán en suelo estadounidense y así quedaron definidos:

26 de septiembre de 2026 frente a Colombia en Baltimore, EUA.

29 de septiembre de 2026, frente a Perú en Nueva York, EUA.

3 de octubre de 2026 frente a Estados Unidos en Phoenix, EUA.

6 de octubre de 2026 frente a Chile en Pasadena, EUA.

Así le ha ido a México frente Colombia en últimos partidos

La Selección de futbol de Colombia lleva la ventaja sobre México en el Siglo XXI y en los últimos encuentros.

Hay un registro de 10 victorias para México, 10 victorias para Colombia y 10 empates.

En los últimos cinco partidos el dominio es para el conjunto sudamericano de acuerdo con los marcadores de los últimos partidos:

11 de Octubre, 2025 en un amistoso México perdió 0 - 4 frente Colombia

16 de Diciembre, 2023 en un amistoso México perdió 2 - 3 frente Colombia

27 de Septiembre, 2022 en un amistoso México perdió 2 - 3 frente Colombia

29 de Febrero, 2012 en amistoso México perdió 0 - 2 frente Colombia

7 de Septiembre, 2010 en amistoso México ganó 1 - 0 frente a Colombia

México tiene una de más de 15 años sin ganarle a Colombia

El equipo mexicano suman más de 15 años sin poder ganarle al equipo cafetero.

La última victoria del tricolor fue en un amistoso del año 2010.

HVI