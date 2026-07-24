Futbol

México vs Colombia: ¿Cuándo y A qué Hora Es el Partido Debut de Rafa Márquez como DT del Tri?

Tras el buen desempeño de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, ya hay fecha para ver de nuevo al Tri antes de acabar 2026

México vs Colombia: ¿Cuándo y A qué Hora Es el Partido Debut de Rafa Márquez como DT?Jugadores de Colombia y México en partido amistoso. Foto: Reuters

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El equipo mexicano suman más de 15 años sin poder ganarle al equipo cafetero. La última victoria del tricolor fue en un amistoso del año 2010

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