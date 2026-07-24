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¿Cuándo Pelea Samy Rivers vs RoRo y A Qué Hora? Detalles del Combate de La Velada del Año 6

Samy Rivers se mide a RoRo en La Velada del Año 6 este sábado. Conoce la hora exacta, dónde ver la pelea gratis y la cartelera completa del evento

Rivers-vs-roro-velada-del-ano-6-hora-donde-verFotos: Getty Images / Instagram Roro

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