¿Cuándo Pelea Samy Rivers vs RoRo y A Qué Hora? Detalles del Combate de La Velada del Año 6

La influencer mexicana Samy Rivers se enfrentará con la española RoRo Bueno este sábado 25 de julio en el combate femenil estelar de La Velada del Año 6, el evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por Ibai Llanos.

¿A qué hora es la pelea de Rivers vs RoRo?

La streamer y youtuber originaria de Monterrey, Nuevo León, saltará al ring del Estadio La Cartuja, en Sevilla, España, para medirse a la tiktoker madrileña RoRo Bueno. Rivers llega al combate manteniendo un récord invicto de 2-0, mientras que RoRo busca su primera gran victoria tras perder frente a Abby en la quinta edición del evento.

Aunque La Velada del Año 6 arrancará a las 11:00 horas (CDMX) con la primera de diez peleas, la de Rivers y RoRo, al ser el combate estelar de la rama femenil, se dará varias horas después. Tendrá lugar entre las 15:30 y las 16:00 horas de este sábado 25 de julio, hora del centro de México.

¿Dónde ver la pelea de Rivers vs RoRo?

La transmisión será gratuita y la única forma de ver el evento será a través de la cuenta oficial de Ibai Llanos tanto en Twitch como en YouTube y TikTok. No se necesita ninguna suscripción de paga para seguir el combate en vivo.

Cartelera completa de La Velada del Año 6

El evento reunirá diez duelos entre streamers, influencers y hasta cantantes en Sevilla. Este es el orden de combates:

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clerss vs. Natalia MX

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Viruzz vs. Gero Arias

Alondrissa vs. Angie Velasco

Lit Killah vs. Kidd Keo

Samy Rivers vs. RoRo

Plex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. TheGrefg (pelea estelar)

Pesaje y previa del combate

La ceremonia de pesaje se realizó el viernes 24 de julio a las 11:30 horas (tiempo del centro de México), con la presencia de los 20 boxeadores del evento, quienes subieron a la báscula y protagonizaron el careo final antes de sus combates. Esta ceremonia también se transmitió por los canales de Ibai Llanos.

De cara al combate, Rivers llega respaldada por su trayectoria como una de las figuras más queridas del streaming en español. La mexicana es reconocida como dos veces mejor streamer del mundo y máxima ganadora en la historia de la Queens League, lo que la coloca como una de las favoritas del público para este duelo.