¿Injusticia para Rivers? Casco de RoRo en La Velada del Año 6 Causa Polémica

La antesala del combate estelar femenil de La Velada del Año VI entre Samy Rivers y RoRo Bueno se ha visto empañada por una controversia que amenaza con opacar el careo: el uso de un casco especial por parte de la creadora española, aprobado por la organización pero cuestionado por buena parte de la afición mexicana que acusa una posible ventaja competitiva.

¿Qué pasó con el casco de RoRo?

RoRo confirmó que subirá al ring con un casco con protección reforzada en la zona de la nariz, luego de haberse sometido a una rinoplastia. Según ha explicado previamente, no se trató de una cirugía estética, sino de una corrección al tabique desviado tras varias fracturas nasales que sufrió desde niña, lesión que además le dificultaba respirar durante su preparación física para el combate.

La influencer aseguró que su equipo notificó con anticipación el uso de este equipo a la organización de Ibai Llanos, y que los jueces de La Velada del Año dieron su visto bueno antes del pesaje.