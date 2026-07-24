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¿Injusticia para Rivers? Casco de RoRo en La Velada del Año 6 Causa Polémica

Samy Rivers amenaza con no subir al ring contra RoRo a horas del combate en La Velada del Año 6. Esto se sabe de la polémica del casco médico.

casco-de-roro-velada-del-ano-6-rivers-peleaFoto: Facebook La Velada del Año

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Samy Rivers podría no subir al ring en La Velada del Año 6 por el casco de RoRo. ¿Es una ventaja injusta o una necesidad médica? Conoce la controversia.

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