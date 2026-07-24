¿Injusticia para Rivers? Casco de RoRo en La Velada del Año 6 Causa Polémica

La antesala del combate estelar femenil de La Velada del Año VI entre Samy Rivers y RoRo Bueno se ha visto empañada por una controversia que amenaza con opacar el careo: el uso de un casco especial por parte de la creadora española, aprobado por la organización pero cuestionado por buena parte de la afición mexicana que acusa una posible ventaja competitiva.
¿Qué pasó con el casco de RoRo?
RoRo confirmó que subirá al ring con un casco con protección reforzada en la zona de la nariz, luego de haberse sometido a una rinoplastia. Según ha explicado previamente, no se trató de una cirugía estética, sino de una corrección al tabique desviado tras varias fracturas nasales que sufrió desde niña, lesión que además le dificultaba respirar durante su preparación física para el combate.
La influencer aseguró que su equipo notificó con anticipación el uso de este equipo a la organización de Ibai Llanos, y que los jueces de La Velada del Año dieron su visto bueno antes del pesaje.
🚨🚨 RIVERS SE NIEGA A PELEAR CONTRA RORO A MENOS DE 24 HORAS DEL COMBATE
Roro exige pelear con un casco que le protege la nariz porque se la operó hace un año y necesita cuidarla. La Velada aprobó esta protección, pero Rivers lo desconocía y, al enterarse, ha asegurado a la… pic.twitter.com/48lgyGsKZB
Ante las críticas que comenzaron a circular en redes sociales, RoRo salió a defenderse directamente:
"No puedo usar otro casco, si me golpeas la nariz me la rompes", declaró la española, dejando claro que el dispositivo responde a una necesidad médica y no a una estrategia dentro del combate.
La creadora de contenido fue más allá al referirse a las dudas sobre una eventual ventaja frente a Samy Rivers:
"Me han dicho que no tengo ninguna ventaja por usar este casco", apuntó, en un intento por cerrar el debate antes de que escale a horas del enfrentamiento.
La reacción en redes: ¿injusticia para Rivers?
La polémica se disparó en plataformas como X, donde cuentas especializadas en el evento, como @infoLaVelada, amplificaron la discusión entre los seguidores de ambas boxeadoras. Un sector de la comunidad de Samy Rivers considera que el equipo de protección adicional podría representar una desventaja para la mexicana, quien llega al Estadio La Cartuja buscando su segunda victoria en el historial de La Velada tras su paso por la tercera edición.
Cabe recordar que no es la primera vez que un casco genera ruido en el evento: en la edición anterior, Abby también utilizó protección nasal reforzada por una situación médica similar durante su pelea ante la propia RoRo.
Según se ha filtrado, Rivers se enteró apenas horas antes del combate de que RoRo contaría con un casco especial aprobado por La Velada del Año, y de inmediato hizo saber a la organización que no subirá al cuadrilátero en esas condiciones. La streamer mexicana considera que se trata de una decisión que no fue consultada con su equipo pese a tratarse de un elemento que podría alterar la dinámica del combate.
RoRo insiste: "Es un tema médico"
Frente a la posibilidad de que su rival se baje de la pelea, RoRo ha redoblado su defensa del casco, insistiendo en que no hay margen para negociar debido a su condición física:
"El caso es que lo mío es un tema médico, yo necesito utilizar ese casco. No es que me apetezca, es que no puedo recibir impactos en la nariz y eso lo sabíamos todos", declaró la española.
La organización, entre la espada y la pared
De acuerdo con RoRo, La Velada del Año aprobó el uso del casco luego de que su equipo lo notificara con anticipación. Sin embargo, la versión de Rivers pone en entredicho ese proceso, pues asegura que a ella nunca se le informó de la decisión, lo que ha generado tensión entre ambos campamentos a horas de la función.
Lo que viene
Con el combate programado para este sábado 25 de julio en Sevilla, España, la controversia del casco se suma a la expectativa que ya rodeaba a este enfrentamiento, catalogado por el propio Ibai Llanos como la pelea estelar femenil de la velada. Habrá que ver si la organización emite un pronunciamiento oficial antes de que ambas boxeadoras suban al cuadrilátero.