Homicidios

¿Quién es "Estrellita"? Encargada de la Escuela Militar en Tamaulipas donde Murió Dafne Zapata

"Estrellita" es señalada como una de las encargadas de la escuela militar donde murió Dafne Zapata Quintos en Tamaulipas

Cientos de personas durante marcha para exigir justicia por DafneFoto: Tamaulipas Desconocido

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Dafne Zapata, de 13 años, murió en un curso de verano en Tamaulipas. Estrellita, pieza clave en la escuela, está en el centro de la investigación. ¿Qué sabemos hasta ahora?

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