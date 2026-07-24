¿Quién es "Estrellita"? Encargada de la Escuela Militar en Tamaulipas donde Murió Dafne Zapata

El feminicidio de Dafne Zapata Quintos, una joven de 13 años de edad, en la Academia Militarizada Doenitz ha conmocionado al país. La Fiscalía de Tamaulipas ha presentado varios avances, entre ellos, la detención de una persona, no obstante, se desconoce el paradero de los encargados de la institución, incluida una mujer identificada como “Estrellita”, pero, ¿quién es ella y por qué es clave en el caso?

La muerte de Dafne, de 13 años de edad, durante su estancia en un curso de verano ha destapado una serie de irregularidades y de otros casos de presuntas agresiones contra los alumnos del colegio.

¿Qué pasó con Dafne en la escuela militar?

Dafne viajó desde el municipio de El Mante hasta Ciudad Obregón, para ser parte de un curso de verano en la escuela militar. Sin embargo, el 16 de julio, su mamá, Alejandra Quintos, recibió una llamada en la que le informaron que su hija había muerto y tenía que ir por ella; habían pasado apenas cuatro días desde su ingreso.

Desde ese momento comenzó el verdadero calvario para la familia y seres queridos de Dafne, quienes hasta ahora no saben exactamente con ella. Según los datos arrojados por la necropsia, la menor murió a causa de asfixia por sumersión. En primera instancia el caso era investigado por homicidio y posteriormente fue clasificado a feminicidio.

Este jueves se informó la detención de Danna Yanina “N” de 18 años de edad, por su presunta participación en la muerte de la menor. Luego de una audiencia que duró 12 horas, una jueza le dictó prisión preventiva, por lo que permanece en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira.

Las autoridades señalaron que Danna Yanina, es auxiliar e instructora en la academia militarizada. No obstante, sus familiares aseguran que ella no trabajaba en el lugar, ya que era una estudiante más desde mayo de 2025. Asimismo, refieren que ella también fue víctima de varias agresiones por parte de los encargados.

“La información que tienen para juzgar a nuestra hija de verdad, no, no hay forma de cómo relacionarla, simplemente necesitan a alguien que este juzgado y ya lo tienen y eso no puede ser”, dijo el padre de Danna, Ofir Cruz Melo

Hasta el momento, se desconoce el paradero de los encargados de la institución cuyo lema era "Disciplina, lealtad y trabajo", entre ellos, un hombre conocido como el “Comandante Ponce” y “Estrellita”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Defensa de Danna Yanina "N" Señala Irregularidades en su Detención

¿Quién es Estrellita de la escuela militar donde murió Dafne?

Los testimonios de familiares y alumnos, hacen referencia a “Estrellita” como una pieza clave en la administración de la Academia Militarizada Doenitz de Ciudad Madero, Tamaulipas.

Estrella Mora, es señalada como encargada del lugar, pero especialmente estaba al frente del cuidado de las adolescentes. De hecho, fue ella quien comunicó el fallecimiento de Dafne a su madre y le confesó que había estado con la joven momentos antes de su deceso: “Yo la bañé”, le dijo.

Los exalumnos que han dado a conocer sus vivencias al interior de esa escuela militarizada, señalan que Estrellita era una “mala persona”, debido a que sus métodos de disciplina eran violentos, ya que podían ir desde baños con agua helada, incluso en días gélidos, hasta humillaciones y golpes.

En tanto, los padres refieren que Estrellita era uno de los contactos principales para llevar a cabo temas administrativos relacionados con el funcionamiento de la escuela militar, por ejemplo, el seguimiento al pago de colegiaturas, las cuales rondaban alrededor de 50 mil pesos al mes, ya que supuestamente brindaban a los alumnos toda la alimentación y cuidados a su salud necesarios para su formación.

Las autoridades no han informado si ya están tras la pista de Estrellita para el deslinde de responsabilidades, así como del Comandante Ponce y otras personas que estaban a cargo de la Academia Militarizada Doenitz.

EPP