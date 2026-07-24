Homicidios

Balacera en Villa del Carbón Hoy: Hay Muertos y Heridos por Disparos de Arma de Fuego

Esto es lo que se sabe sobre la balacera de hoy en la carretera federal Villa del Carbón-Tlalnepantla

Carretera Tlalnepantla-Villa del Carbón, Molinitos | Samuel Luna RuizPolicías resguardan la zona de la balacera de hoy en Villa del Carbón, Estado de México. Foto: N+

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Tragedia en Villa del Carbón: Balacera entre grupos sindicales deja muertos y heridos. Infórmate sobre el conflicto por las obras en la carretera federal. ¿Qué sucedió hoy?

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