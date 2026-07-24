Balacera en Villa del Carbón Hoy: Hay Muertos y Heridos por Disparos de Arma de Fuego

La mañana de hoy, 24 de julio de 2026, se registró una balacera en Villa del Carbón, Estado de México, con saldo de varias personas muertas y heridas; aquí te informamos qué pasó este viernes en la comunidad Los Molinitos.

¿Qué pasó en Villa del Carbón hoy?

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos derivaron del enfrentamiento entre 2 grupos sindicales que se estaban disputando las obras de reencarpetamiento y mejora de la carretera federal Villa del Carbón-Tlalnepantla, a la altura de la comunidad Los Molinitos.

Por la balacera, 2 personas murieron y 3 más resultaron heridas por arma de fuego, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos para su atención médica.

Policías estatales y municipales resguardaron la zona del enfrentamiento, para permitir los trabajos de los elementos de Servicios Periciales, quienes se encargaron del levantamiento de los cuerpos.

Mapa de Villa del Carbón

RMT