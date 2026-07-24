Seguridad

San Luis Potosí Blinda sus Fronteras con Zacatecas Tras Hechos Violentos

Ante los recientes hechos de violencia en Zacatecas, San Luis Potosí reforzó la vigilancia en su frontera con 15 bases operativas móviles.

Refuerzan Vigilancia en la Frontera de SLP con ZacatecasRefuerzan Vigilancia en la Frontera de SLP con Zacatecas. Foto: N+

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San Luis Potosí refuerza su frontera con Zacatecas con 15 bases móviles tras la violencia reciente. ¿Qué medidas se están tomando para proteger a la población?

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