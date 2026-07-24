San Luis Potosí Blinda sus Fronteras con Zacatecas Tras Hechos Violentos

El Gobierno de San Luis Potosí mantiene un operativo de vigilancia permanente en la frontera con Zacatecas mediante 15 bases operativas móviles distribuidas en distintos puntos del estado, algunas de ellas ubicadas en la zona Altiplano, con el objetivo de fortalecer la seguridad y prevenir el ingreso de grupos delictivos.

¿Por qué se reforzó la vigilancia en los límites con Zacatecas?

El secretario de Seguridad Pública del estado, Jesús Juárez Hernández, explicó que, aunque la presencia de elementos de seguridad no es nueva y se mantiene desde hace varios meses, los recientes hechos de violencia registrados en Zacatecas obligan a intensificar las acciones de vigilancia en la zona limítrofe.

El funcionario señaló que este reforzamiento busca blindar la frontera estatal ante la disputa que existe entre grupos de la delincuencia organizada en la entidad vecina y evitar que esa situación tenga repercusiones en territorio potosino.

Juárez Hernández indicó que las bases operativas móviles continúan desplegadas de manera estratégica para realizar recorridos de vigilancia, supervisión y prevención, como parte de la estrategia de seguridad implementada por las autoridades estatales.

Asimismo, aseguró que se mantiene la coordinación con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno para responder de manera oportuna ante cualquier situación que represente un riesgo para la población.