Detienen a Mujer Acusada de Preparar un Licuado con Veneno Para Ratas a sus Hijos en Jalisco

Después de que se hizo el reporte de tres niños que habían consumido raticida en una vivienda de San Sebastián el Grande, en Tlajomulco, las autoridades informaron que la madre presuntamente sí tenía la intención de asesinarlos.

Los hechos ocurrieron el 20 de julio, la madre explicó que les preparó un licuado a sus hijos, sin embargo, no se percató de que les había echado veneno. Pero horas después, las autoridades aseguraron que los niños habían ingerido sólo una pequeña cantidad de raticida y que se encontraban bien de salud.

Paramédicos de Tlajomulco se trasladaron a la vivienda y llevaron a los pequeños y a la mujer a la Clínica 89 del IMSS, donde se les practicaron estudios y se mantuvieron en observación.

De acuerdo con los médicos, la porción que los niños ingirieron no afectó su organismo, y en ese momento se encontraban sanos y salvos, y en custodia de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

La madre ya se encuentra en el penal de Puente Grande

Este 24 de julio, las autoridades informaron que la madre, Fabiola ‘N’, sí tenía la intención de matar a sus hijos, por lo que ya se encuentra en el penal de Puente Grande.

La mujer puso raticida a sus tres hijos de 9, 7 y 3 años, en un licuado preparado con leche y chocolate. Además, los vecinos mencionaron que la madre quería deshacerse de sus hijos, y que incluso el 19 de junio habría intentado envenenarlos durante la cena.

El día de los hechos, la mujer se lesionó las muñecas con un cuchillo, por lo que permaneció en el hospital por varios días hasta su traslado al penal de Puente Grande, donde continuará su proceso legal por su responsabilidad en el delito de tentativa de parricidio.