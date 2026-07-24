Seguridad

Detienen a Mujer Acusada de Preparar un Licuado con Veneno Para Ratas a sus Hijos en Jalisco

Fabiola ‘N’, una madre que mencionó que accidentalmente puso veneno en el licuado de sus hijos, fue trasladada a Puente Grande Jalisco

BomberosDetienen a mujer que habría intentado matar a sus hijos con veneno en Tlajomulco. Foto: N+

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Madre en Puente Grande: Fabiola 'N' intentó matar a sus hijos con veneno en un licuado. Los niños están a salvo, pero el caso sigue en proceso. Infórmate más.

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