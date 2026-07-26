Seguridad

Arrestan a Estrellita "N", Tercera Implicada en el Caso de Dafne

El arresto se informó en los primeros minutos de este domingo 26 de julio, luego de la captura del director del plantel, Jorge "N"

Estrellita N

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Autoridades detienen a Estrellita, vinculada al feminicidio de Dafne en Ciudad Madero. ¿Qué papel jugó en este trágico suceso? Infórmate sobre los últimos avances.

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