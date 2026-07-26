Arrestan a Estrellita "N", Tercera Implicada en el Caso de Dafne

Autoridades de Tamaulipas detuvieron a Estrella "N", alias Estrellita, tercera implicada en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, quien presuntamente fue asesinada en una academia militarizada de Ciudad Madero hace 10 días.

El arresto se informó en los primeros minutos de este domingo 26 de julio, luego de la captura del director del plantel, Jorge "N".

Fuentes ministeriales confirmaron a N+ la detención de ambas personas. En tanto, la Fiscalía de Tamaulipas emitió un comunicado esta madrugada en que oficializó la detención de la tercera implicada.

"Agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una Orden de Aprehensión en contra de una mujer por su probable participación en los hechos registrados el pasado 16 de julio de 2026 en una academia militarizada ubicada en el municipio de Ciudad Madero.

"Es de señalar que, la detenida fue puesta a disposición de un Juez de Control, quien resolverá su situación jurídica conforme a derecho", apuntó la fiscalía estatal.

Los informes preliminares proporcionados a este medio señalan que la mujer fue arrestada en su domicilio de Madero, donde estaba oculta.

Estrella "N" es señalada como encargada de la escuela militarizada, pero especialmente estaba al frente del cuidado de las adolescentes.

De hecho, fue ella quien comunicó el fallecimiento de Dafne a su madre y le confesó que había estado con la joven momentos antes de su deceso: "Yo la bañé", le dijo.

Los exalumnos que han dado a conocer sus vivencias al interior de esa escuela militarizada, señalan que "Estrellita" era una "mala persona", debido a que sus métodos de disciplina eran violentos, ya que podían ir desde baños con agua helada, incluso en días gélidos, hasta humillaciones y golpes.

En tanto, los padres refieren que "Estrellita" era uno de los contactos principales para llevar a cabo temas administrativos relacionados con el funcionamiento de la escuela militar, por ejemplo, el seguimiento al pago de colegiaturas, las cuales rondaban alrededor de 50 mil pesos al mes, ya que supuestamente brindaban a los alumnos toda la alimentación y cuidados a su salud necesarios para su formación.

¿Cuál fue la versión de Estrellita?

Estrella "N" dio a Alejandra Quintos, la madre de Dafne, una explicación escalonada de lo que ocurría con la adolescente, pero su relato fue cambiando conforme pasaron las horas.

Al principio, Estrella "N" aseguró que ya había auxiliado a la menor tras un percance y que la situación estaba controlada. Específicamente, le contó que la había bañado porque había vomitado y que, después de eso, la estudiante ya se encontraba estable.

Sin embargo, antes de que ocurriera la tragedia, la propia Dafne envió a su mamá un video en el que se veía con golpes en la cara y confesaba una caída, pidiéndole que no difundiera las imágenes.

Luego, las llamadas de Estrellita se volvieron contradictorias: primero pidió a la madre que fuera al campamento, pero minutos después le dijo que ya no hiciera el viaje.

Después, volvió a marcar para informar que Dafne se había desmayado en la regadera, y en esa última conversación afirmó que la menor ya no presentaba signos vitales. La madre alcanzó a escuchar que Estrella "N" gritaba y lloraba antes de que la llamada se cortara.

ASJ