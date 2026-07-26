Programas Bienestar: Familias Recibirán Pago Doble Esta Última Semana de Julio, ¿Quiénes Cobran?

Faltan muy pocos días para que termine el mes y una gran noticia es que los programas de Bienestar tienen preparado un pago doble para varias de las familias mexicanas en esta última semana de julio 2026, por eso acá te decimos quiénes lo cobran y cuándo va a ser depositado.

Este mes hubo una gran actividad. Por un lado está el calendario de pagos de la Pensión Bienestar julio 2026. También hay registro de CONAVI Vivienda para el Bienestar, por eso en una nota ya te dijimos dónde hay módulos abiertos en México en lo que queda del mes y cuáles son los más cercanos a la CDMX, pues la capital espera con ansias la apertura de este trámite.

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¿Qué programas Bienestar dan pago en la última semana de julio 2026?

Son dos los apoyos Bienestar que van a depositar el dinero que le corresponde a sus beneficiarios durante los últimos días del mes, que corresponden del 27 al 31 de julio. Los programas que pagan son los siguientes:

Pensión Bienestar : Depositan del 27 al 29 de julio a las últimas letras que tocan , con respecto al calendario de pagos Bienestar de julio-agosto 2026.

Jóvenes Construyendo el Futuro: Las personas que estén inscritas a este programa van a recibir su pago mensual el próximo martes 28 de julio, que corresponde a un total de 9,582.47 pesos.

¿Qué familias de México cobran el pago doble Bienestar en últimos días de julio 2026?

Las familias que van a recibir el doble apoyo Bienestar son todas aquellas que cuenten seres queridos que forman parte de Jóvenes Construyendo el Futuro y además reciban alguna de las pensiones activas, que su primer apellido inicie con algunas de las siguientes letras:

Letra S: Cobran el lunes 27 de julio 2026.

Letra T, U, V: Martes 28 de julio 2026.

Letras W, X, Y, Z: Miércoles 29 de julio 2026.

El monto que van a cobrar las familias mexicanas varía según el tipo de Pensión Bienestar que reciban: ya sea la de adultos mayores de 65 y más, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad o madres solteras trabajadoras.

Así es como varios de los programas del Bienestar cierran con broche de oro una nueva dispersión en el mes de julio 2026. Para agosto se espera que se abra el registro de varias pensiones, sobre todo la de adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años.

AO