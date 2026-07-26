Programas sociales

Programas Bienestar: Familias Recibirán Pago Doble Esta Última Semana de Julio, ¿Quiénes Cobran?

Un doble apoyo Bienestar va a ser entregado durante los últimos días de julio 2026, por eso checa qué familias lo cobran y cuándo cae el depósito

Programas de Bienestar entregarán pago doble a las familias mexicanas esta última semana de julio 2026 quiénes cobranLos programas del Bienestar cierran con un doble depósito en los últimos días de julio 2026. Foto: Banco del Bienestar

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