¿Cuándo Depositan la Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 Años? Mes del Próximo Pago de 2026

La Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años realizará seis dispersiones en 2026 y muchas beneficiarias ya se preguntan cuándo depositan el siguiente apoyo económico. Por ello, a continuación les decimos en qué mes llega el próximo y quinto pago del año.

En julio se realizó el cuarto depósito del año de los programas sociales para adultos mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras. Además de que continúa abierto el registro para hombres y mujeres de 30 a 64 años.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Destacó que Programas del Bienestar Beneficiarán a Millones en 2026

¿En qué mes depositan Pensión Mujeres Bienestar?

El apoyo económico para mujeres de 60 a 64 años se entrega de forma bimestral, por lo que el próximo pago de este programa social se hará hasta el mes de septiembre de 2026, el cual corresponde al quinto depósito del año.

En este contexto, se espera que en los primeros días del noveno mes del año se anuncié a conocer el calendario de pagos de Pensión Mujeres Bienestar, con el cual las beneficiarias sabrán la fecha exacta en la que recibirán su apoyo.

La quinta dispersión del año corresponde al bimestre de septiembre y octubre, y después de éste solo faltará que se realice un pago de los programas sociales en 2026, el de los meses de noviembre-diciembre.

¿Cuánto paga la Pensión Mujeres Bienestar 2026?

Las beneficiarias de 60 a 64 años recibirán en septiembre un depósito de 3,100 pesos, que es el monto que paga el programa social que busca ayudar a mejorar la autonomía económica y reconocer la vida de trabajo de las mexicanas de dichas edades.

El depósito de los 3,100 pesos de la Pensión Mujeres Bienestar se hace directamente a la tarjeta bancaria de cada beneficiaria en el día que lo indique el calendario de pagos de septiembre 2026. Será a partir de esa fecha cuando puedan hacer uso de los recursos.

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