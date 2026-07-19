Calendario de Pagos Pensión Bienestar de 20-24 de Julio 2026: Qué Mujeres y Adultos Cobran Apoyo

Sigue en marcha el cuarto depósito del año y este lunes se vuelve a reanudar el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, por ello, si aún no sabes cuándo pagan el apoyo de adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad, acá te decimos qué letras cobran en las fechas de pago del 20 al 24 de julio 2026, donde hay que recordar que también le toca cobrar a las personas con discapacidad y la madres solteras trabajadoras en su Banco del Bienestar más cercano.

Hace un par de semanas, la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez, fue la encargada de dar a conocer el calendario de pagos Bienestar julio 2026, por eso en una nota ya te dejamos las fechas de pago para mujeres de 60 a 64 años de edad, así como para personas de 30 a 64 años.

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¿Cuándo les depositan la Pensión Bienestar a los adultos mayores y mujeres de 60 a 64 en julio 2026?

De acuerdo con las fechas de pago dadas a conocer por Leticia Ramírez, del 6 al 29 julio 2026 se va a realizar la dispersión del cuarto depósito de las pensiones Bienestar de este año. Durante este tiempo, todos los beneficiarios pueden ir con su tarjeta del Bienestar a retirar su dinero.

Durante esos días todos los beneficiarios que tengan activa su Tarjeta de Bienestar de alguna de las pensiones van a recibir su apoyo económico correspondiente al bimestre de julio-agosto 2026.

Calendario de pagos Pensión Bienestar del 20 al 24 de julio 2026: Lista de letras

Si aún no cobras tu apoyo económico y tienes tu tarjeta activada, quiere decir que tu dinero está próximo a llegar, por eso acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día esta semana:

Letra M: Lunes 20 de julio 2026.

Letra N, Ñ, O: Martes 21 de julio 2026.

Letra P, Q: Miércoles 22 de julio 2026.

Letra R: Jueves 23 y viernes 24 de julio 2026.

¿Cuánto pagan de la Pensión Bienestar adultos mayores y Mujeres de 60 a 64 años?

Para el mes de julio y en cada dispersión que habrá de la Pensión Bienestar 2026, los adultos mayores cobran 6,400 pesos por beneficiario ya con el aumento. Mientras que a las beneficiarias del apoyo a Mujeres de 60 a 64 años les depositan la cantidad de 3,100 pesos.

AO