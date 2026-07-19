Programas sociales

Calendario de Pagos Pensión Bienestar de 20-24 de Julio 2026: Qué Mujeres y Adultos Cobran Apoyo

Continúa el calendario con las fechas de pago Bienestar, por eso checa qué adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años les depositan de la pensión del 20 a 25 de julio 2026

Calendario fechas de pago Pensión Bienestar del 20 al 24 de julio 2026 qué adultos mayores y mujeres cobranInicia la tercer semana de pago Bienestar para mujeres y adultos mayores de 65 años y más. Foto: Secretaría de Bienestar

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