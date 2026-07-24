Seguridad

Sujetos Armados Amarran a Dos Personas para Robar un Tráiler en Puebla; Uno Fue Sentenciado

Las víctimas circulaban sobre la autopista Virreyes–Teziutlán cuando fueron emboscadas por hombres armados a bordo de dos camionetas.

Marina y Policía Estatal de Puebla realizan operativo de seguridad.Marina y Policía Estatal de Puebla refuerzan seguridad. Foto: SSP Puebla

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Impactante robo en Puebla: Sujetos armados amarran a dos personas para robar un tráiler. Uno de los delincuentes ya fue sentenciado a casi 7 años de prisión. Conoce los detalles de este caso de violencia y justicia.

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