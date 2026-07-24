Sujetos Armados Amarran a Dos Personas para Robar un Tráiler en Puebla; Uno Fue Sentenciado

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo justicia por un caso de robo con violencia ocurrido en la autopista Virreyes–Teziutlán en donde sujetos armados privaron de su libertad a dos personas para quitarles un tráiler.

De acuerdo con los hechos, dos camionetas les cerraron el paso a un tractocamión que circulaba sobre la autopista Virreyes–Teziutlán, a la altura del kilómetro 108, posteriormente, de uno de los vehículos descendieron varios sujetos con armas.

En ese momento amagaron al conductor y a su acompañante, obligándolos a bajar del tráiler para subir a una de las camionetas de los delincuentes.

Amarran de pies y manos a víctimas de asalto en Puebla; Les robaron un tráiler con mercancía

Los sujetos trasladaron a las víctimas hasta un camino de terracería en donde los ataron de pies y manos para que no pudieran pedir impedir el robo del tractocamión el cual tenía mercancía de valor.

Los sujetos armados abandonaron a las dos personas y huyeron a bordo de sus vehículos y de la unidad robada. Posteriormente, las víctimas lograron ponerse a salvo y denunciaron este delito ante las autoridades.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio inicio a una carpeta de investigación por este hecho ocurrido el 2 de mayo de 2026 en la autopista Virreyes–Teziutlán.

Gracias a las indagatorias por parte de los agentes, se logró la detención de un hombre identificado como Antonio "N" quien continúo con su proceso legal bajo prisión preventiva en espera del fallo del Juez Control.

El Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio por el citado delito, gracias a las pruebas aportadas por el Ministerio Público.

Antonio "N" sentenciado casi siete años en prisión por el delito de robo agravado

Antonio "N", fue sentenciado a 6 años, 11 meses y 20 días de prisión al acreditarse su responsabilidad en el delito de robo de vehículo con mercancía agravado, cometido en agravio de una empresa transportista, de una empresa propietaria de la mercancía y de dos operadores.

Además de la pena privativa de la libertad, se le impuso una multa, lo condenó al pago de la reparación del daño material y moral a favor de las víctimas, negó el beneficio de la conmutación de la pena y ordenó la suspensión de sus derechos políticos y civiles durante el tiempo que dure la condena.

Con información de N+

MCS