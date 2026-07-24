Autoridades Alertan por Reclutamiento de Niños y Jóvenes para Vender Droga en Puebla

Autoridades de Puebla están en alerta, pues han identificado municipios de la Sierra Norte, Negra Mixteca y Nororiental donde hay reclutamiento de menores de edad para venta y distribución de sustancias prohibidas.

De acuerdo al Secretario de Seguridad Pública Estatal, Francisco Sánchez González, el hecho de que utilicen a los niños y jóvenes para la venta drogas, representa una problemática muy grande para la sociedad.

Primarias, secundarias y bachilleratos en alerta por distribución de drogas en Puebla

El vicealmirante comentó que el problema de salud pública está focalizado en primarias, secundarias y bachilleratos, en donde lamentablemente muchos de estos menores terminan siendo consumidores de las sustancias, esto mencionó: "Muchos niños desafortunadamente se vuelven consumidores también dentro de las escuelas, es una preocupación grande para nosotros estamos trabajando de manera integrada porque nos interesa recuperar lo más valioso del tejido social que son los niños y los jóvenes."

Por ello, diputados locales trabajan en dos iniciativas para apoyar y alejarlas a las infancias de las adicciones; El funcionario estatal, comentó que es un trabajo coordinado entre la Secretarías de Educación Pública y Salud así como el Sistema Estatal.

Vinculan a seis directores de seguridad en Puebla ligados presuntamente con el narcomenudeo

En días recientes se confirmó la detención de seis directores de Seguridad Pública municipales de la Mixteca y la Sierra Norte de Puebla quienes estarían relacionados con el hallazgo narcolaboratorios en la región.

Los funcionarios que están bajo investigación y que ya fueron vinculados a proceso son: Manuel "N" del municipio de Jolalpan, Ángel "N" de Tlaola, David "N" de Chietla, Gonzalo "N" de Tehuitzingo y José Santiago "N" de Chila de la Sal y Evencio "N" de Tlapacoya.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Fiscalía de Puebla Da Detalles sobre Investigación contra 6 Directores de Seguridad Municipal

Esta acción se derivo luego de localizar un laboratorio de drogas clandestino en el municipio de Jolalpan, con el cual se permitió inhibir la recaudación de 2 mil 400 millones de pesos, aproximadamente.

Los tres órdenes de gobierno continúan con las operaciones para inhibir la compra, venta de drogas, principalmente en estas zonas de Puebla en donde el consumo se ha incrementado.

Con información de N+

MCS