Seguridad

Autoridades Alertan por Reclutamiento de Niños y Jóvenes para Vender Droga en Puebla

La Sierra Norte, Negra Mixteca y Nororiental son las más afectadas por el reclutamiento de menores de edad para venta y distribución de drogas.

Autoridades buscan inhibir narcomenudeo entre menores en Puebla.Refuerzan seguridad para combatir narcomenudeo entre menores en Puebla. Foto: N+

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Reclutamiento de menores para el narcotráfico en Puebla alarma a autoridades. Enfocados en escuelas, buscan proteger a los jóvenes. Infórmate sobre las iniciativas para combatir este problema.

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