Cateo en Miscelánea y Cocina Económica Destapa Narcomenudeo en Puebla; Hay Dos Detenidas

Dos mujeres fueron detenidas por presunto narcomenudeo en la junta auxiliar de Sanctorum del municipio de Cuautlancingo en Puebla, además, las autoridades aseguraron una miscelánea denominada “La Luz de Luna” y una cocina económica conocida como “Trompa Cusca de la 57”.

Luego de denuncias anónimas y trabajos de gabinete, se lograron identificar dos puntos relacionados con actividades de narcomenudeo en la misma zona, por lo que la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia comenzó con las labores de inteligencia.

Una vez recabadas las pruebas necesarias, se solicitaron y obtuvieron las autorizaciones judiciales para llevar acabo estos cateos, los cuales se ejecutaron con éxito este 2 de julio de 2026.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal, ejecutaron las diligencias de cateo en dos establecimientos ubicados en calle Mirador, en la localidad de Sanctorum.

Cateo en miscelánea y cocina ecónomica deja dos detenidas

La primera intervención se llevó acabo en la miscelánea denominada “La Luz de Luna” en donde se logró la detención de dos mujeres identificadas como María Diana "N" y Laurentina "N"; Además, se aseguraron 30 envoltorios con sustancia pastosa con características similares a la heroína, 20 bolsas con sustancia granulada con características propias del cristal, 19 blísteres con la leyenda Clobenzorex, 35 blísteres con la leyenda Metilfenidato, dinero en efectivo y una báscula gramera.

La Fiscalía General del Estado de Puebla aseguró presuntos puntos de distribución de droga en la Junta Auxiliar de Sanctorum, Cuautlancingo, durante un operativo interinstitucional en el que fueron detenidas dos personas y se aseguraron diversas sustancias ilícitas, así como… pic.twitter.com/ZGYfXtbbTo — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 6, 2026

Posteriormente se llevó acabo una segunda diligencia en la misma zona, en una cocina económica denominada “Trompa Cusca de la 57”, en donde se aseguraron siete blísteres con la leyenda Clobenzorex, 15 blísteres con la leyenda Metilfenidato, cinco bolsas con polvo blanco con características similares al cristal y 19 bolsas tipo ziploc con sustancia granulada con características propias del cristal. El inmueble también quedó asegurado por la autoridad ministerial.

Las mujeres mantenían la actividad de narcotrafico en la zona a través de este modus operandi, utilizar inmuebles con fachada de negocios o comercios, para ocultar los puntos discretos de distribución y comercialización de estupefacientes.

María Diana "N" y Laurentina "N" fueron puestas a disposición del Ministerio Público para que un Juez de Control determine su situación jurídica y establecer posibles vínculos con otras actividades relacionadas con la distribución de droga en la región.

Orlando Alexis "N" detenido por venta de droga en Puebla

Orlando Alexis "N" fue detenido por elementos policiales que realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Lomas Flor del Bosque, en la ciudad de Puebla. El joven de 18 años de edad fue descubierto cuando realizaba una operación de compra-venta de droga.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) detuvo a Orlando Alexis N., de 18 años de edad, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, derivado de una intervención realizada en la colonia Lomas Flor del Bosque, en la ciudad de Puebla.#FiscalíaInforma… pic.twitter.com/gAC04A459R — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 6, 2026

Durante la intervención, al detenido le fueron localizadas diversas bolsas transparentes con hierba verde seca con características similares a la marihuana, por lo que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Cabe destacar que la Fiscalía de Puebla obtuvo información que relaciona al detenido con actividades de distribución de droga presuntamente vinculadas con una estructura delictiva que opera en diferentes estados del país.

Con información de N+

MCS