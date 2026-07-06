Cateo en Miscelánea y Cocina Económica Destapa Narcomenudeo en Puebla; Hay Dos Detenidas

Se llevaron acabo dos operativos en inmuebles utilizados para la venta y distribución de droga en la Junta Auxiliar de Sanctorum de Cuautlancingo.

Dos mujeres detenidas narcomenudeo en Puebla.Foto: Fiscalía de Puebla

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Operativos en Sanctorum revelan puntos de venta de droga en negocios locales. Dos detenidas y decomisos importantes. Conoce los detalles.

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