Caen Otros Seis Integrantes del Grupo Criminal Los Abasolos en Puebla; Suman 16 Detenidos

Durante un segundo operativo interinstitucional contra la banda delictiva denominada “Los Abasolos”, seis personas fueron detenidas en Puebla.

Golpe contra "Los Abasolos" en Puebla.Foto: Fiscalía de Puebla

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Segundo golpe a 'Los Abasolos': seis detenidos y drogas aseguradas en Puebla. La lucha contra el crimen organizado continúa. Conoce los detalles de este operativo.

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