Caen Otros Seis Integrantes del Grupo Criminal Los Abasolos en Puebla; Suman 16 Detenidos

Ejecutan segundo operativo interinstitucional contra la banda delictiva denominada “Los Abasolos” en la ciudad de Puebla, esta ocasión fueron aprehendidas seis personas por lo que suman en total 16 detenciones.

“Los Abasolos” son investigados por dedicarse a la a la venta y distribución de narcóticos en la zona poniente de la capital poblana, el pasado 10 de junio se dio a conocer la detención de diez de sus integrantes luego de un cateo en la colonia Santa Cruz Guadalupe, y este jueves lograron la detención de otras seis personas relacionadas con la banda criminal.

Como resultado de labores de inteligencia de campo y gabinete desarrolladas por agentes investigadores, se identificó un segundo domicilio presuntamente utilizado por integrantes de esta organización para el almacenamiento, distribución y comercialización de sustancias ilícitas en la colonia Santa Cruz Buenavista.

Seis detenidos tras segundo cateo contra banda criminal “Los Abasolos” en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo una orden de cateo la cual fue ejecutada con éxito pues se obtuvo la detención de fueron detenidos Omar Aristeo, Biviana, Lizet, José de Jesús, Adrián y Rigoberto "N", quienes quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

En un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado, @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @SSPGobPue, se asestó un segundo golpe a la banda delictiva “Los Abasolos”, con la detención de seis personas más y el aseguramiento de otro inmueble vinculado a actividades ilícitas. Con… pic.twitter.com/Ffm9hifUI2 — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) June 11, 2026

Además, se dio a conocer que en el inmueble intervenido fueron aseguradas 78 bolsas con sustancia con características similares al cristal, 77 envoltorios con sustancia similar a la piedra, 78 envoltorios con sustancia similar a la heroína, siete bolsas con hierba verde con características de marihuana, una báscula gramera, una libreta con anotaciones y dinero en efectivo, indicios relacionados con actividades de narcomenudeo.

Diez detenidos durante primer operativo contra “Los Abasolos” en Puebla

Cabe destacar que en el primer cateo en la colonia Santa Cruz Guadalupe fueron detenidos Porfirio, Juan Antonio, José Luis, Juan Daniel, José Luis, Oswaldo, Felipe, Moisés, Andrés y Josimar "N" presuntos integrantes de la banda “Los Abasolos”.

La Fiscalía General del Estado de Puebla, en coordinación con la @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @SSPGobPue, logró desarticular una célula delictiva identificada como “Los Abasolos”, presuntamente dedicada a la venta y distribución de narcóticos en la zona poniente de la capital… pic.twitter.com/eedb6xeIsy — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) June 11, 2026

Esta banda criminal operaba mediante inmuebles habilitados como puntos discretos de distribución y comercialización de estupefacientes, desde donde presuntamente abastecían a consumidores en distintos puntos de la zona poniente de la ciudad.

Gracias a este operativo, suman 16 personas detenidas y dos inmuebles asegurados en operativos realizados contra la banda “Los Abasolos” durante los últimos días.

Con información de N+

MCS