Detienen a Mujer Presuntamente Vinculada a Banda Dedicada al Robo en la Ciudad de Puebla

Dulce María "N" estaría relacionada con "Las Rubí" grupo delictivo que asalta a usuarios de transporte público y tiendas de autoservicio.

Detenida Dulce María N Banda Las Rubí Robo Asalto Colonia San José Mayorazgo PueblaFoto: X @SSPGobPue

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Acción policial en Puebla: capturan a Dulce María 'N' de 'Las Rubí', banda que asalta transporte y tiendas. Autoridades piden denunciar si la identificas.

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