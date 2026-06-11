Detienen a Mujer Presuntamente Vinculada a Banda Dedicada al Robo en la Ciudad de Puebla

Este miércoles 11 de junio de 2026 se dio a conocer la detención de Dulce María “N”, presunta integrante de “Las Rubí”, grupo delictivo dedicado al asalto en transporte público y robo en tiendas de autoservicio.

De acuerdo con las autoridades, la mujer fue arrestada en la colonia San José Mayorazgo de la ciudad de Puebla, donde se le aseguró dinero en efectivo y sustancias ilícitas.

Detienen a Dulce María “N” integrante de “Las Rubí” en la ciudad de Puebla

En las últimas horas y resultado de una acción coordinada, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla y la Secretaría de Marina (MARINA) detuvieron a una mujer presuntamente dedicada al robo en distintas modalidades.

Se trata de Dulce María “N”, de 27 años, vinculada con “Las Rubí”, grupo delictivo dedicado a asaltos a usuarios del transporte público y robo de mercancía en tiendas de autoservicio.

La intervención tuvo lugar en la colonia San José Mayorazgo de la capital poblana, donde personal de ambas instituciones aseguró dinero en efectivo y sustancias ilícitas.

Las fuerzas de seguridad exhortan a la ciudadanía a formalizar su denuncia ante la autoridad ministerial, en caso de reconocer a dicha mujer como responsable de otras actividades ilícitas.

En una acción conjunta, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y @SEMAR_mx detuvieron a una mujer presuntamente dedicaba al robo en distintas modalidades.



La ahora detenida estaría vinculada con “Las Rubí”, célula dedicada al asalto a transporte público y sustracción de… pic.twitter.com/98y0idr8bV — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) June 10, 2026

Se desata balacera entre policías y ladrones en Cuautlancingo, Puebla

Elementos de la Policía Estatal, municipal de Cuautlancingo, y Guardia Nacional detuvieron a cinco personas presuntamente vinculadas con el robo de vehículos de carga, en la demarcación antes mencionada.

Los arrestos se dieron tras una balacera ocurrida el pasado 9 de junio en la junta auxiliar de Sanctorum, donde los presuntos ladrones fueron sorprendidos traspasando la mercancía de una unidad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Balacera Deja Cinco Presuntos Ladrones Detenidos en Cuautlancingo, Puebla

Al ser descubiertos, los delincuentes abrieron fuego contra los uniformados, quienes repelieron la agresión, logrando detener a cinco, mientras que dos sujetos más lograron darse a la fuga.

Con información de N+

GMAZ