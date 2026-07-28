Educación

Terminan Vacaciones Administrativas en UNAM: ¿Dónde Consultar Calendario Escolar 2026-2027?

La UNAM se encuentra en Periodo Intersemestral, previo al inicio del ciclo escolar 2026-2027/1, que se encuentra en vilo por revisión del examen de ingreso de Licenciatura

Hombre en Bici. Cuando Terminan Vacaciones Administrativas UNAM 2026.Conoce las fechas del Calendario UNAM para el ciclo escolar 2026-2027. Foto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+