Terminan Vacaciones Administrativas en UNAM: ¿Dónde Consultar Calendario Escolar 2026-2027?

En medio de la polémica por el Examen UNAM 2026, la Universidad Nacional Autónoma de México estaría a unos días de comenzar clases. Y en N+ te decimos dónde puedes consultar el Calendario del ciclo escolar 2026-2027/1, luego de que terminaron las vacaciones administrativas.

La Máxima Casa de Estudios anunció que se elabora un informe sobre el Proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura tras detectarse anomalías, y los alumnos hayan denunciado puntajes irregulares en las pruebas de ingreso a Licenciatura.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas también instruyó la integración de una comisión técnica en la cual participarán expertos universitarios de diversas disciplinas para la evaluación del proceso.

Ante la incertidumbre, se enfatizó que los alumnos de Pase Reglamentado no se verán afectados por la suspensión temporal de inscripciones. Es decir que su elección de carrera se mantiene vigente, pero deberán esperar las fechas para iniciar su proceso.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. UNAM Suspendió Inscripciones a Licenciatura Tras Detectar Posibles Trampas con IA

¿Qué sigue tras terminar las vacaciones administrativas en la UNAM?

El Calendario UNAM marca un periodo de vacaciones administrativas de tres semanas que concluyó el pasado viernes 24 de julio de 2026, por lo que a partir de este lunes inició el periodo intersemestral.

Éste tendrá una duración de dos semanas y es la antesala del inicio del ciclo escolar 2026-2027/1. Sin embargo, dado que el periodo de entrega de documentación e inscripción a los planteles de la UNAM se encuentra suspendido temporalmente, no está claro si el Periodo Intersemestral se extenderá.

El calendario UNAM del ciclo escolar 2026-2027 establece el 10 de agosto como el día de inicio del ciclo escolar, dado que las autoridades no han comunicado ningún cambio en las fechas.

Pero habrá que mantenerse atento a la comunicación de la Máxima Casa de Estudios para conocer la actualización sobre las fechas de inicio de clases, entre otras.

¿Dónde consultar el Calendario UNAM del ciclo escolar 2026-2027?

Tanto el Calendario Escolar 2026-2027 del Plan Anual como del Plan Semestral están disponibles a consulta en línea en la página de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de la UNAM.

Ambos se pueden descargar en PDF al seguir los siguientes pasos:

Entra a la página de la DGAE.

Da clic en la pestaña "Alumnos".

Entra en la opción "Calendarios Escolares".

Selecciona entre Plan Anual 2027 o Plan Semestral 2027.

Da clic en Descargar PDF.

Guárdalo en los archivos de tu computadora o imprímelo directamente.

Debes saber que no es la única institución educativa que ha dado a conocer su calendario del próximo ciclo escolar, la Secretaría de Educación Pública (SEP) también ha publicado su calendario escolar para 2026-2027.

SARR