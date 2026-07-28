Educación

Examen UNAM 2026: ¿Qué Carreras de Alta Demanda Aumentaron Aciertos que Piden para Entrar?

La UNAM informó que una comisión técnica de expertos universitarios revisará el proceso de selección de ingreso a licenciatura en 2026 tras detección de anomalías

Aciertos Examen UNAM 2026. Comparativa 2025Aspirantes que quedaron fuera tras aplicar al Examen UNAM 2026, piden que se repita la prueba de admisión ante detección de anomalías e irregularidades. Foto: Cuartoscuro.

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