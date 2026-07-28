Examen UNAM 2026: ¿Qué Carreras de Alta Demanda Aumentaron Aciertos que Piden para Entrar?

La Universidad Nacional Autónoma de México está inmersa en una polémica tras la detección de anomalías en la aplicación del Examen UNAM 2026. Y dado que el incremento en el número de aciertos que se exige a los aspirantes es una de las aristas de la discusión, en N+ te decimos qué carreras de alta demanda aumentaron el número de aciertos que piden para entrar.

Este lunes 27 de julio, la Máxima Casa de Estudios informó que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas instruyó la elaboración de un informe sobre el proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1.

El anuncio llega luego de que el pasado fin de semana, la UNAM informó que suspendió temporalmente las inscripciones de nuevo ingreso a partir de este lunes. Aunque para los estudiantes de Pase Reglamentado no hay cambios, y sólo deberán esperar actualización sobre las fechas de inscripción.

¿Qué carreras de alta demanda aumentaron aciertos en 2026 vs 2025?

Una de las quejas entre los aspirantes que no fueron seleccionados por la UNAM en 2026 fue el incremento en el número de aciertos que se solicitan para entrar a determinadas carreras.

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) es la encargada de comunicar los resultados del Examen UNAM a través de su página web, mismos que están disponibles a consulta desde el pasado 17 de julio de 2026.

Además de los aciertos, la DGAE dio a conocer cuántos lugares abiertos habría en 2026 por cada una de las licenciaturas para que los aspirantes conocieran a fondo las cifras detrás de los resultados del Sistema Escolarizado, Abierto y a Distancia.

A continuación hallarás un listado con las 10 carreras más demandadas de los distintos planteles de la UNAM para Sistema Escolarizado, junto a una comparativa entre el número de aciertos solicitados para el examen 2026 y el 2025.

De este modo tendrás un punto de referencia sobre qué tanto aumentó el número de aciertos solicitados a los aspirantes para este concurso de selección, en comparación con el año anterior.

1. Médico Cirujano en Facultad de Medicina de CU.

Aciertos 2026: 117.

Comparativa de Aciertos 2025: 114.

*Piden 3 aciertos más.

2. Derecho en la Facultad de Derecho de CU.

Aciertos 2026: 105.

Comparativa de Aciertos 2025: 89.

*Piden 16 aciertos más.

3. Administración en Facultad de Contaduría y Administración de CU.

Aciertos 2026: 108.

Comparativa de Aciertos 2025: 90.

*Piden 18 aciertos más.

4. Médico Cirujano en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala.

Aciertos 2026: 115.

Comparativa de Aciertos 2025: 109.

*Piden 6 aciertos más.

5. Contaduría en la Facultad de Contaduría y Administración en CU.

Aciertos 2026: 104.

Comparativa de Aciertos 2025: 86.

*Piden 18 aciertos más.

6. Arquitectura en la Facultad de Arquitectura en CU.

Aciertos 2026: 108.

Comparativa de Aciertos 2025: 96.

*Piden 12 aciertos más.

7. Psicología en la Facultad de Psicología de CU.

Aciertos 2026: 112

Comparativa de Aciertos 2025: 107

*Piden 5 aciertos más.

8. Medicina Veterinaria y Zootecnista en Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de CU.

Aciertos 2026: 113.

Comparativa de Aciertos 2025: 104.

*Piden 9 aciertos más.

9: Derecho en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón.

Aciertos 2026: 93.

Comparativa de Aciertos 2025: 79.

*Piden 14 aciertos más.

10. Actuaría en la Facultad de Ciencias de CU.

Aciertos 2026: 113.

Comparativa de Aciertos 2025: 109.

*Piden 4 aciertos más.

¿Se puede pedir Revisión de Examen UNAM 2026?

La UNAM indicó que a partir de la publicación de resultados se atiende a todos los aspirantes no seleccionados que han solicitado la Revisión de Examen, igual que aquellos a quienes se les canceló su participación. De hecho en una nota previa te dimos a conocer paso a paso cómo puedes pedir la Revisión de Examen UNAM en 2026.

La Máxima Casa de Estudios aseguró que de este último caso, quienes pidieron cita ya tienen fecha y hora para conocer personalmente las evidencias que sustentaron la decisión.

SARR