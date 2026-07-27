¿Se Retrasa Inicio de Clases 2026 en la UNAM tras Polémica por Exámenes?

¿Se retrasa el inicio de clases 2026-2027 I de la UNAM? Esto es lo que han informado las autoridades educativas, luego de la polémica que se generó en torno a presuntas irregularidades en el desarrollo de la prueba, así como en el número de personas que obtuvieron puntajes altos para ingresar a una licenciatura.

Este lunes 27 de julio de 2026, la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer los detalles de la instalación de la Comisión Técnica para la revisión del procedimiento del examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, la cual es encabezada por el rector Leonardo Lomelí.

“No podemos permitir que el acceso a la Universidad se vea afectado por aquellos aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda, en perjuicio de las y los aspirantes que estudiaron, se prepararon y buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que “todas las opciones están sobre la mesa”, es decir, que no descartan nada para esclarecer estos hechos. Lo anterior, porque el rector afirmó que la UNAM está interesada en dar a conocer a la sociedad qué ocurrió, pero también buscar la mejor forma de garantizar el acceso equitativo de los aspirantes.

¿Se retrasa el inicio de clases 2026-2027 I de la UNAM?

Ahora bien, es importante destacar que la Comisión que hace la revisión del examen de admisión al nivel licenciatura está integrada por un grupo de más de 15 expertos de distintas áreas, con lo que se busca tener un amplio rango de análisis.

Se prevé que los resultados de esta revisión se den a conocer en los próximos días, ya que las autoridades de la UNAM buscan establecer una ruta que atienda el tema, pero al mismo tiempo ofrecer certidumbre para los aspirantes.

“Esto con independencia de que las investigaciones y el deslinde de responsabilidades puedan seguir hasta sus últimas consecuencias”, indicaron.

Pero, ¿qué pasará con el calendario escolar? ¿Se retrasa el inicio de clases 2026-2027 I de la UNAM?

El 24 de julio, la UNAM hizo una modificación a su cronograma de actividades, ya que suspendió de manera temporal la entrega de documentación para abrir los expedientes y entregar matrículas a las personas de nuevo ingreso a la licenciatura, actividad que estaba programada para este lunes 27 de julio.

“El propósito de esta medida es salvaguardar la certeza para todas las personas que participaron en el proceso de ingreso, así como garantizar que las actuaciones institucionales se realicen con pleno apego a la Legislación Universitaria”, señaló en un comunicado.

Por esta razón, no han dado a conocer una nueva fecha para realizar el proceso de inscripción al ciclo escolar 2026-2027/1. Esta modificación también ya presenta un cambio significativo en el desarrollo de los siguientes pasos del proceso.

Debido a que, según el calendario de la UNAM, la inscripción en planteles a nivel licenciatura está programada del 3 al 7 de agosto. Además, el inicio de clases 2026-2027 I de la UNAM está previsto para el lunes 10 de agosto.

#BoletínUNAM Instala el #RectorLomelí la Comisión Técnica para la revisión del examen de ingreso a la licenciatura 2026 > https://t.co/P6broyMMln pic.twitter.com/wXF38MruM0 — UNAM (@UNAM_MX) July 27, 2026

Hasta el momento, las autoridades universitarias no han señalado si se harán nuevos ajustes, lo que derive en la publicación de otras fechas para lograr que arranque de clases de manera oportuna o bien, si planea retrasarlo.

Exigen que se repita el examen de la UNAM 2026

Ante las presuntas irregularidades con la aplicación y resultados de ingreso a la UNAM 2026-2027 I, aspirantes, padres de familia, exalumnos y académicos protestaron por el supuesto uso inadecuado de la inteligencia artificial (IA) durante la prueba, la cual se realizó en línea.

Los inconformes piden que se reponga el examen y que esta vez se aplique de forma presencial.

Momentos después de las 14:00 horas, entregaron un pliego petitorio a las autoridades universitarias. Afirmaron que, en caso de no obtener una respuesta favorable, podrían realizar nuevas protestas y bloqueos.

EPP