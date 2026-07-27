Educación

¿Se Retrasa Inicio de Clases 2026 en la UNAM tras Polémica por Exámenes?

Esto es lo que sabemos del inicio de clases 2026-2027 I en la UNAM luego del anuncio de la revisión del examen de ingreso a la licenciatura

La UNAM realiza una revisión de examen de ingreso a Licenciatura 2026Foto: UNAM
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