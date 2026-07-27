¿Quién es David Jonsson? Este Actor Será el Nuevo Black Panther tras Muerte de Chadwick Boseman

El actor David Jonsson será el rostro del nuevo Black Panther en la tercera entrega de la franquicia. El anuncio, hecho por el director Ryan Coogler en el Hall H, en la Comic Con San Diego desató una ovación de pie entre los más de 6 mil fanáticos presentes y se convirtió en una de las revelaciones más comentadas del evento.

No reemplaza a Boseman: interpretará a su hijo

Jonsson, de 32 años, no dará vida al T'Challa original interpretado por Chadwick Boseman. Su personaje será T'Challa II, el hijo adulto del rey de Wakanda y de Nakia (Lupita Nyong'o), conocido hasta ahora como Toussaint, el niño que apareció al final de Black Panther: Wakanda Forever (2022). Con esta decisión, Marvel evita reemplazar directamente al personaje de Boseman y opta por continuar la historia con una nueva generación al frente de Wakanda.

La cinta, todavía sin título oficial, llegará a los cines el 15 de diciembre de 2028, y volverá a estar dirigida por Coogler. Letitia Wright regresará como Shuri y Winston Duke retomará su papel como M'Baku.

El legado de Chadwick Boseman

Chadwick Boseman falleció en agosto de 2020, a los 43 años, tras librar en privado una batalla contra el cáncer de colon. Su interpretación original de T'Challa convirtió al personaje en un símbolo cultural global, y la primera cinta de Black Panther (2018) recaudó 1,300 millones de dólares en taquilla mundial con un elenco que incluyó también a Wright, Nyong'o, Forest Whitaker, Michael B. Jordan, Danai Gurira y Angela Bassett.

El momento emotivo en el Hall H

Cuando Jonsson subió al escenario, la multitud se puso de pie. Visiblemente conmovido, el actor agradeció a Coogler y al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, por la oportunidad, y prefirió no adelantar detalles del personaje: quiso, dijo, dejar que la pantalla hablara por sí sola.

Según relató Feige a la revista Empire, el fichaje no surgió de un casting tradicional, sino de una corazonada de Coogler, quien organizó un encuentro reservado con el actor meses antes del anuncio y llamó después para confirmar su decisión.

¿Quién es David Jonsson?

Jonsson nació en Londres en septiembre de 1993, es el menor de cuatro hermanos y egresó de la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art (RADA) en 2016. Ganó visibilidad como Augustus Sackey en Industry (BBC Two/HBO, 2020-2022) y sumó reconocimiento de crítica con la comedia romántica Rye Lane.

Su gran salto llegó con Alien: Romulus (2024), donde interpretó al androide Andy, seguido por The Long Walk (2025), adaptación de Stephen King. Entre sus reconocimientos destacan:

Estrella emergente en los Premios BAFTA 2025 por Alien: Romulus

Premio Robert Altman en los Film Independent Spirit Awards 2026

Mejor actor en obra de teatro en los Black British Theatre Awards 2022

Reacciones divididas, pero mayoritariamente positivas

La recepción en redes sociales fue en su mayoría entusiasta, con elogios a la actuación de Jonsson en Alien: Romulus y comparaciones con el carisma de Boseman. Sin embargo, un sector minoritario de fanáticos cuestionó que un actor de nacionalidad británica asumiera un personaje construido sobre la identidad wakandana y afroamericana, lo que llevó a la escritora Nnedi Okorafor a salir en su defensa. Otros lamentaron que el papel de Shuri quede en segundo plano tras haber tomado el manto del personaje principal en la entrega anterior.

Pese a las voces críticas, el consenso general se inclinó hacia la celebración, con altas expectativas rumbo al estreno, programado para diciembre de 2028.