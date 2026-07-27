Cine

¿Quién es David Jonsson? Este Actor Será el Nuevo Black Panther tras Muerte de Chadwick Boseman

Marvel confirmó a David Jonsson como el nuevo Black Panther tras la muerte de Chadwick Boseman. Conoce quién es el actor y cómo será la transición.

david-jonsson-nuevo-black-panther-quien-esFoto: Getty Images

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Marvel elige a David Jonsson como el nuevo Black Panther, interpretando al hijo de T'Challa. La noticia emocionó a miles en Comic Con. ¿Quién es este actor británico? Descúbrelo.

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