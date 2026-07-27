Cine

Emily Wilson, Traductora de La Odisea: 'Me Avergonzaría Haber Escrito el Guión' de Nolán

La traductora Emily Wilson, cuya versión de La Odisea inspiró a Nolan, califica el guión de la película como algo de lo que se avergonzaría de haber escrito.

emily-wilson-traductora-de-la-odisea-me-avergonzaria-haber-escrito-el-guion-de-nolanFoto: Getty Images

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La traductora Emily Wilson arremete contra la película de Nolan: el guión no hace justicia a la complejidad de los personajes de La Odisea.

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