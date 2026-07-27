Emily Wilson, Traductora de La Odisea: 'Me Avergonzaría Haber Escrito el Guión' de Nolán

Emily Wilson, la académica y traductora cuya versión de La Odisea (2017) influyó directamente en Christopher Nolan para su nueva adaptación cinematográfica, salió con todo contra la película.

En una reseña publicada para London Review of Books, Wilson afirmó que se avergonzaría de haber participado en la escritura del guión.

Una influencia que se volvió en su contra

Nolan había citado públicamente la ahora célebre primera línea de la traducción de Wilson, "Cuéntame sobre un hombre complicado", como parte de lo que lo inspiró a llevar el poema homérico a la pantalla grande. Sin embargo, lejos de sentirse halagada por el resultado final, la traductora se convirtió en una de las voces más duras contra el filme, que ya rompió récords de taquilla para Universal Pictures.

"Me avergonzaría de haber escrito esto"

Aunque reconoce que toda adaptación implica interpretación y cambios, Wilson considera que la cinta elimina buena parte de las tensiones que hacen perdurar al poema original. Para ella, el Odiseo de Homero no es simplemente un héroe valiente, sino un sobreviviente, estratega y manipulador cuya inteligencia es inseparable de sus defectos. La académica fue categórica sobre el guión de Nolan.

Críticas al elenco y a los personajes femeninos

Wilson también apuntó contra el manejo que Nolan hace de los personajes secundarios y femeninos. Según su lectura, la mayoría de los actores no blancos del reparto, entre ellos Zendaya, Lupita Nyong'o, Himesh Patel, Corey Hawkins y Travis Scott, terminan interpretando variaciones del clásico "mejor amigo negro" cuya única función es asistir al protagonista blanco. En cuanto a los personajes femeninos, incluida Penélope, la traductora sostuvo que carecen de la complejidad que sí tienen en el poema original.

Elogios a regañadientes

Pese a la dureza de su crítica, Wilson no dejó de reconocer un efecto positivo: el regreso del público a las librerías y a las salas de cine en busca de la historia original. La traductora celebró que, en tiempos de declive de la lectura, las versiones de La Odisea, incluida la suya, se estén vendiendo como nunca, y agradeció que el filme esté motivando a la gente a leer de nuevo.

El contexto detrás de la polémica

Wilson fue la primera mujer en publicar una traducción de La Odisea al inglés, un trabajo que en su momento generó tanto elogios como críticas por su lenguaje accesible y moderno. Ahora, la misma traducción que inspiró a Nolan es la que sirve de vara para medir, y encontrar insuficiente, su adaptación.