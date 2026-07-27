Sujeto Grabó un Video Antes de Matar a sus Padres en Puebla ¿Quién Es el Fisicoculturista?

Ángel "N" fue detenido luego de presuntamente asesinar a sus padres al interior de su casa en el fraccionamiento Fuentes de San Pedro, en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan de San Pedro Cholula en Puebla; Pero el caso continúa causando consternación en la sociedad luego de que se descubrió un video previo a este ataque.

¿Quién es Ángel "N"? Entrenador que presuntamente mató a sus padres en Cholula, Puebla

Se sabe que Ángel "N", de 30 años de edad, se desempeñaba como entrenador y fisicoculturista, en sus redes sociales, en donde contaba con más de 12 mil seguidores, subía videos motivacionales relacionados con el deporte e invitaba a la gente a luchar por sus sueños.

El hombre fue entrenador de un gimnasio ubicado en la Recta a Cholula, el cual emitió un comunicado para deslindarse de los actos violentos registrados ajenos a su institución, esto mencionaron: Rechazamos cualquier intento de vincular a nuestra institución con actos personales que ocurrieron completamente fuera de nuestro ámbito de responsabilidad.

Pero detrás de esta imagen deportista, se dio a conocer que existía un problema de adicciones; De manera preliminar se sabe que Ángel "N" sufría de adicción por drogas, principalmente con el cristal.

El fisicoculturista había salido recientemente de un Centro de Rehabilitación, sin embargo, se presume que continuaba ingiriendo estas sustancias tóxicas.

Ángel "N" comparte un video antes de atacar a sus padres

Este 26 de julio todo cambio para él y su familia, vecinos del fraccionamiento Fuentes de San Pedro reportaron a las autoridades la conducta agresiva del hombre, pero al llegar al domicilio se encontraron con un hecho atroz. Dos adultos mayores se encontraban sin vida y un menor de edad estaba gravemente lesionado.

El doble homicidio causó indignación entre la sociedad y luego de dar a conocer el caso, se difundió un video de Ángel "N" que había gravado antes del ataque.

Ángel "N" se grabó en modo selfie para dar un mensaje que no generó sospechas sobre lo que estaría apunto de hacer, en medio de esa pantalla que mostraba en redes sociales sobre ser una persona "ejemplar", reiteró su apoyo para las personas que no tienen en donde vivir e hizo relación a temas religiosos, esto mencionó en una historia: A las personas que de verdad crean en mí, que crean en Jesucristo, pueden venir aquí a mi casa a tocar, no me manden nada de comida… pregúntenme donde pueden vivir… porque sí es Cristo, pero no solo nos dio alimento espiritual, sino de casas y comida

Además, pidió a sus seguidores de instagram que se metieran a casas de distintos países: “Todos los que me estén viendo, tienen que meterse a una de las casas de la zona de Puebla, Cholula, anexas, México, Canadá, Perú, Guatemala, Honduras, Venezuela, Inglaterra, Montevideo, España”.

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Fisicoculturista detenido tras presuntamente matar a sus padres en Cholula, Puebla

Luego de publicar este video, se dio a conocer que Ángel "N" fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Cholula; Esto después de presuntamente asesinar a sus padres y lesionar a su hermano.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ya investiga los hechos y adjuntará las pruebas necesarias para fincar o deslindar responsabilidades; En tanto al menor afectado, se sabe que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Con información de N+

MCS