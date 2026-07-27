Homicidios

Sujeto Grabó un Video Antes de Matar a sus Padres en Puebla ¿Quién Es el Fisicoculturista?

Ángel "N" se grabó para redes sociales antes de presuntamente asesinar a sus progenitores y lesionar a su hermano menor en San Pedro Cholula, Puebla.

Ángel "N" detenido en Santiago Momoxpan de San Pedro Cholula en Puebla.Ángel "N" detenido tras homicidio de sus padres en Puebla. Foto: Instagram @angelrodriguezmora

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El fisicoculturista Ángel 'N' fue arrestado tras un doble homicidio en Puebla. Su video previo al ataque ha generado gran conmoción. Entérate de los detalles.

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