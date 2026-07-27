Seguridad

Mujer es Localizada Sin Vida al Interior de un Hotel en el Centro de Querétaro

Una mujer fue encontrada sin vida al interior de una habitación de un hotel en el Centro Histórico de Querétaro, luego de que empleados ingresaran al cuarto al no obtener respuesta al tocar la puerta.

Localizan a Una Mujer Sin Vida en Hotel del Centro de QuerétaroLocalizan a Una Mujer Sin Vida en Hotel del Centro de Querétaro. Foto: N+

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Tragedia en Querétaro: una mujer fue localizada sin vida en un hotel. Sin signos de violencia, la Fiscalía busca esclarecer el motivo del deceso.

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