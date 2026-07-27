Mujer es Localizada Sin Vida al Interior de un Hotel en el Centro de Querétaro

Una mujer fue localizada sin vida al interior de una habitación de un hotel ubicado sobre la calle Independencia, en el Centro Histórico de Querétaro. El hallazgo ocurrió luego de que empleados del establecimiento ingresaran al cuarto al concluir el tiempo de hospedaje y no obtener respuesta por parte de la huésped.

¿Qué se sabe sobre el hallazgo?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro (SSPMQ), el personal del hotel informó que la mujer presentaba dificultades para moverse y permaneció durante varias horas encerrada en la habitación. Al ingresar para verificar su estado, la encontraron recostada sobre la cama, sin signos vitales y sin huellas visibles de violencia.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para resguardar la zona y realizar las primeras diligencias.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Querétaro arribó al hotel para llevar a cabo el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo.

Será la Fiscalía la encargada de realizar los estudios periciales correspondientes para determinar la causa del fallecimiento y esclarecer las circunstancias del hecho.