Profepa Asegura una Serpiente Pitón que Era Exhibida en un Circo en Fresnillo, Zacatecas

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró una serpiente pitón birmana que era exhibida en un circo instalado en Fresnillo, Zacatecas, luego de haber recibido un reporte de denuncia ciudadana.

Esta diligencia sucedió el 17 de julio, en coordinación con el Departamento de Sanidad del Ayuntamiento de Fresnillo y la Policía Municipal, durante una inspección al Circo de Brasil.

El circo sólo presentó dos notas de compra como documentación del ejemplar, una de ellas no tenía el nombre del comprador y la otra no correspondía a la pitón que estaba en exhibición, por lo que no fue posible acreditar su legal posesión.

Por lo anterior, personal de la Profepa aseguró de forma precautoria al ejemplar y lo llevó a un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS) de Fresnillo, donde permanecerá bajo resguardo, evaluación médica y recibirá atención mientras se resuelva el procedimiento administrativo.

📍Fresnillo, Zacatecas | Luego de atender una denuncia ciudadana, personal de la Profepa aseguró precautoriamente una pitón birmana que era exhibida en un circo.



Además, se inició el procedimiento jurídico correspondiente en contra del responsable del circo por no contar con la… pic.twitter.com/rr7whDiQEo — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 27, 2026

La serpiente asegurada tiene casi 15 años y pesa 38 kilos

Cabe señalar que la serpiente pesa 38 kilos, mide 3.88 metros y se estima que tiene aproximadamente 15 años. Sus escamas están lastimadas, se observa una ligera deshidratación y tiene una muda retenida.

La Profepa inició el procedimiento jurídico que corresponde en contra del responsable del circo por no contar con documentos necesarios para acreditar la posesión del animal y por faltar a su trato digno.

Como parte del seguimiento a este caso, la Profepa se coordina con el Ayuntamiento de Fresnillo para reforzar las acciones de inspección y vigilancia en materia de vida silvestre. Se acordó la instalación de un Comité de Vigilancia Ambiental Participativa para mejorar la coordinación entre autoridades y ciudadanía para prevenir y atender ilícitos ambientales en el municipio.