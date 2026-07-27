Seguridad

Profepa Asegura una Serpiente Pitón que Era Exhibida en un Circo en Fresnillo, Zacatecas

La Profepa aseguró a una serpiente pitón birmana que era exhibida en un circo instalado en el municipio de Fresnillo, Zacatecas

Serpiente pitón aseguradaUna serpiente pitón fue asegurada en Fresnillo, Zacatecas. Foto: Profepa

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Una pitón de 3.88 metros fue asegurada en Fresnillo por Profepa. El circo no pudo acreditar su posesión legal. Conoce cómo se protege la vida silvestre en Zacatecas.

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