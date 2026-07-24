Seguridad

Así Avanza la Investigación de los 10 Asesinados en Zacatecas; Citan a Alcalde a Declarar

Las autoridades estatales continúan con las investigaciones por el asesinato de 10 personas en Zacatecas, con nuevos cateos y acciones ministeriales.

Patrulla ZacatecasAutoridades continúan investigando el multihomicidio. Foto: N+

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Investigación en Zacatecas: 5 detenidos y 9 cuentas congeladas tras el asesinato de 10 personas. ¿Qué papel juegan los servidores públicos? Descúbrelo.

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