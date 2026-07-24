Así Avanza la Investigación de los 10 Asesinados en Zacatecas; Citan a Alcalde a Declarar

La Fiscalía de Zacatecas reportó avances en la investigación por el multihomicidio de diez personas ocurrido el pasado fin de semana. Entre las líneas de investigación destacan una posible red de extorsión y la probable participación de servidores públicos, además de cinco personas detenidas.

Así avanza la investigación

El Fiscal General de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, dio a conocer que dos de las víctimas estarían relacionadas con un círculo dedicado a la extorsión, de manera voluntaria o bajo coacción.

“Es el primer comunicado que hicimos, hacíamos mención de la participación de servidores públicos y justamente ahí es donde quiero llegar, todos los empresarios tienen un vínculo estrecho con el ayuntamiento, específicamente con esta persona que hoy falleció. Repito es una línea de investigación” agregó Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General de Justicia de Zacatecas.

También confirmó que el alcalde de Fresnillo fue citado a declarar, al considerar que su testimonio puede aportar información relevante para el esclarecimiento de los hechos.

Además, se lleva a cabo un análisis en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera para rastrear movimientos económicos.

“Tenemos 14 cuentas que están siendo analizadas, entre ellas hay 9 congeladas, hay entre personas físicas, personas morales”, explicó Cristian Paul Camacho Osnaya.

Hasta el momento cinco personas han sido detenidas, entre ellas dos adolescentes que ya fueron vinculados a proceso; se han realizado cinco cateos en Fresnillo, se han asegurado seis vehículos, así como el procesamiento de indicios balísticos y la intervención de líneas telefónicas y dispositivos electrónicos, así como el análisis de videograbaciones.