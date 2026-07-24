Seguridad

Detienen a 12 Integrantes de Grupo Delictivo con Armas, Droga y Equipo Táctico en León

En tres casas distintas del fraccionamiento Valle de Gigante, fueron detenidas las personas con un arsenal, droga y equipo táctico.

Los detenidos fueron presentados ante las autoridades.Foto: FSPE

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Gracias a una denuncia ciudadana, 12 personas fueron detenidas en León con un arsenal y drogas.

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