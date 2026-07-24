Detienen a 12 Integrantes de Grupo Delictivo con Armas, Droga y Equipo Táctico en León

Elementos de varias corporaciones de Seguridad lograron detener a 12 personas integrantes de un grupo delictivo, que se encontraban en tres domicilios del fraccionamiento Valle del Gigante, en el municipio de León, Guanajuato.

De acuerdo a información brindada por las autoridades, los hechos ocurrieron minutos después de las 7 de la noche, cuando personal de las Fueras de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en conjunto con la Guardia Nacional, acudieron a los domicilios citados.

Lo anterior, gracias a una denuncia ciudadana, que ayudó a la localización de las viviendas, así como iniciar con los protocolos adecuados para efectuar este operativo entre varias corporaciones de Seguridad.

Al llegar los uniformados, a los domicilios mencionados, de inmediato implementaron un operativo de resguardo y vigilancia en el fraccionamiento, mientras ingresaban a las casas que había sido reportadas.

Al ingresar a las tres viviendas, y sin efectuar un solo disparo, encontraron a varias personas, las cuales de inmediato fueron detenidas, mientras se inspeccionaba a fondo el resto de las casas.

Encuentran un arsenal, drogas y equipo táctico de seguridad

Al ingresar, los elementos de Seguridad decomisaron armas de fuego largas y cortas, cargadores y cartuchos de distintos calibres, chalecos tácticos, placas balísticas y dos identificaciones policiales apócrifas.

Asimismo, aseguraron 10 mil 18 envoltorios de cristal, con un peso aproximado de 4.6 kilogramos, además de nueve bolsas de marihuana, equivalentes a cerca de 3 kilogramos. También fueron incautadas básculas grameras, etiquetas para la dosificación de droga, teléfonos celulares y un vehículo.

Tras la detención se logró identificar a los detenidos como: Luis Miguel “N”, de 35 años, originario de Morelos; Francisco Isaí “N”, de 19 años, originario de Oaxaca; Luis Daniel “N”, de 21 años, originario de Guerrero; Alain “N”, de 19 años, originario de Oaxaca; Luis Enrique “N”, de 34 años, originario de León; Ángel Osvaldo “N”, de 20 años, originario de Jalisco; Jafed N”, de 37 años, originario de León; Jehovani “N”, de 36 años, originario de León; Agustín “N”, de 36 años, originario de Guerrero; Mauricio “N”, de 37 años, originario de Guerrero; Ezequiel “N”, de 30 años, originario de Oaxaca y Concepción “N”, de 24 años de edad.

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