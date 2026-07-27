Seguridad

Detienen por Extorsión a Viuda del Alcalde de Temoac, Morelos, Asesinado hace 5 Días

También se cumplimentó una orden de aprehensión contra Geovany Emmanuel “N”, director de Seguridad Pública del municipio morelense

Detenidos en Temoac, MorelosFiscalía de Morelos

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A solo cinco días del asesinato del alcalde de Temoac, arrestan a dos funcionarios por extorsión. La Fiscalía investiga el modus operandi

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