Detienen por Extorsión a Viuda del Alcalde de Temoac, Morelos, Asesinado hace 5 Días

La Fiscalía de Morelos informó este lunes 27 de julio de 2026 sobre la detención de Marisol "N", viuda del alcalde de Temoac asesinado, y Geovany Emmanuel “N”, director de Seguridad Pública del municipio morelense.

El fiscal del estado, el general Fernando Blumenkron, indicó que esto forma parte de acciones en contra del delito de extorsión en Morelos de la Estrategia Nacional de Combate a la Extorsión.

"Hoy fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión en contra de Marisol “N” y Geovany Emmanuel “N”, ambas personas funcionarias públicas del municipio de Temoac.

La detención de los funcionarios se da cinco días después de que el alcalde, Valentín Lavín Romero, fuera asesinado dentro del Palacio Municipal, luego de que hombres a bordo de una motocicleta irrumpieran en el lugar.

¿Quiénes son los funcionarios detenidos de Temoac?

Marisol “N” y Geovany Emmanuel “N”, fueron puestos a disposición de un juez especializado para que respondan a las investigaciones integradas por la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI). Hasta el momento no se ha dado a conocer cuáles son los cargos que ocupaban en el Ayuntamiento.

En tanto, el gobierno de Morelos informó que mantiene coordinación con el Ayuntamiento de Temoac para el proceso previsto en la Ley Orgánica Municipal para la designación de la o el nuevo presidente municipal.

El Cabildo nombró de forma temporal a la síndica municipal, Esperanza Galván Zavala, para las funciones del Ayuntamiento.

También se mantiene el reforzamiento operativo en Temoac y la región oriente con la presencia de elementos de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía Estatal.