Atacan al Presidente Municipal de Temoac: Fiscalía de Morelos Confirma Muerte del Alcalde

La Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de Morelos informó hoy, 22 de julio de 2026, que el presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, sufrió "una agresión"; posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó la muerte del alcalde.

En redes sociales, la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de Morelos anunció que “se realiza el despliegue de un operativo de seguridad en Temoac y municipios aledaños, luego de registrarse una agresión en contra del presidente municipal de esa localidad”.

“Seguiremos informando por las vías institucionales”, agregó la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Atacan a Valentín Lamín Romero, Presidente Municipal de Temoac, Morelos

Fiscalía de Morelos confirma muerte de Valentín Lavín Romero

Más tarde, la Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó que Valentín Lavín Romero murió y que agotará todas las líneas de investigación en torno a los hechos delictivos de hoy.

En un comunicado, la Fiscalía de Morelos detalló que el cuerpo de Valentín Lavín Romero fue hallado “en el interior de las instalaciones de la presidencia municipal de Temoac”.

La dependencia señaló que personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales, intervinieron con diligencias iniciales y levantamiento del cuerpo sin vida del alcalde de Temoac.

La Fiscalía de Morelos agregó que la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad desplegó “un operativo en el municipio de Temoac y sus alrededores en busca de los responsables de estos hechos delictivos”.

#FiscalíaMorelosInforma📄COMUNICADO DE PRENSA



La Fiscalía General del Estado de Morelos agotará todas las líneas de investigación en torno a los hechos delictivos suscitados este miércoles 22 de julio, en donde perdió la vida el presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín… pic.twitter.com/QSmjaSQoh9 — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) July 22, 2026

¿Quién fue Valentín Lavín Romero?

Valentín Lavín Romero era el alcalde de Temoac, Morelos, para el periodo 2025-2027.

Lavín Romero ganó la elección para presidente municipal de Temoac con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Cuando asumió el cargo de presidente municipal, Lavín Romero dijo que comenzaba “a escribirse una nueva historia en la que todos somos parte”.

Destacó que “Temoac, lugar donde baja el agua, merece un gobierno eficiente, un gobierno con gente comprometida con el pueblo, donde todos seamos un gran equipo para dar resultados significativos y seguir transformando a Temoac”.

El 31 de enero de 2026, Valentín Lavín Romero sobrevivió a un atentado a balazos en la carretera México-Oaxaca.

Mapa de Temoac, Morelos

RMT