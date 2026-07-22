Seguridad

Atacan al Presidente Municipal de Temoac: Fiscalía de Morelos Confirma Muerte del Alcalde

Esto es lo que se sabe sobre el ataque contra Valentín Lavín Romero, presidente municipal de Temoac, Morelos

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Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, sufre agresión. Autoridades de Morelos ya están en acción. Conoce más sobre este caso.

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