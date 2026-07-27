Seguridad

Abandonan Cuerpo Envuelto en Plástico en el Malecón Viejo en Culiacán

Al momento del hallazgo, el cuerpo se encontraba envuelto en plásticos negros, atados con cinta transparente sobre el Paseo Niños Héroes, en Culiacán.

La zona fue resguardada por elementos de varias corporaciones de Seguridad.Foto: N+

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Un cuerpo en descomposición fue descubierto en el Malecón Viejo de Culiacán. La víctima, envuelta en plásticos negros, aún no ha sido identificada.

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