Abandonan Cuerpo Envuelto en Plástico en el Malecón Viejo en Culiacán

Minutos antes de las 2 de la tarde, elementos de varias corporaciones de Seguridad se movilizaron ante el reporte del hallazgo de un cuerpo con huellas de violencia sobre el Paseo Niños Héroes, mejor conocido como Malecón viejo, a la altura del puente Aquiles Serdán.

Lo anterior tuvo lugar en la colonia centro de Culiacán, donde de acuerdo al reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron cuando a la cabina de emergencia se recibió el reporte de que había un cuerpo en esta zona.

Los primeros en llegar al lugar, fueron policías municipales, quienes al confirmar el hallazgo, pidieron el apoyo de más elementos, así como de los paramédicos, mientras acordonaban la zona, esto a unos metros de las instalaciones del instituto electoral del estado de Sinaloa (IEES.)

Al llegar los elementos de la Guardia Nacional, se implementó un operativo de resguardo, mientras los rescatistas, al llegar, brindaron de inmediato atención médica a la víctima, quien desafortunadamente, ya no contaba con signos vitales.

Autoridades no logran identificar el cuerpo de la víctima

En ese momento se describió que el cuerpo del hombre fue encontrado en avanzado estado de descomposición y envuelta en plásticos negros atados con cinta transparente sobre la banqueta, junto a la rampa de acceso al Malecón viejo.

Asimismo, se dio a conocer de manera preliminar, que la víctima aparentemente fue abandonada en el lugar tras ser trasladada en un vehículo, pero será la Fiscalía General del Estado, quien realizará las diligencias, mientras que el cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense para su identificación y para la práctica de la necropsia de ley.

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