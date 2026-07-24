¿Cómo Solicitar la Revisión de Examen UNAM 2026? Esto Piden para Iniciar Proceso

Si aplicaste al Examen UNAM 2026 y al consultar los resultados te percataste que no quedaste seleccionado, puedes solicitar la Revisión del Examen para Licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México. En N+ te explicamos cómo se hace el proceso y qué piden.

Luego de que el pasado 17 de julio se publicaron los resultados del Examen de la UNAM 2026, tanto para aspirantes de nuevo ingreso como de Pase Reglamentado, surgieron múltiples dudas sobre qué seguía en el proceso. Y aquí te dijimos cómo saber qué día y a qué hora presentarte a tu cita para Entrega de Documentación.

Aunque también surgieron las inconformidades, pues los aspirantes denunciaron puntajes mínimos atípicos y un incremento inusual de aciertos en carreras de alta demanda. Con lo que la Máxima Casa de Estudios informó que investigará posibles irregularidades en exámenes, toda vez que la prueba de selección se realizó en línea y con ayuda de un programa de Monitoreo con Inteligencia Artificial.

En redes sociales, los foros de estudiantes se llenaron de consultas sobre cómo solicitar la revisión del examen de la UNAM, pues algunos aspirantes denunciaron que quedaron a un acierto de ser seleccionados.

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¿Cómo Solicitar la Revisión de Examen UNAM 2026?

La UNAM publicó un documento especial en el cuál resolvió todas las posibles dudas que surgirían respecto a los resultados del examen de selección 2026, tanto para el Sistema Escolarizado y el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), en sus modalidades abiertas y a distancia para el ciclo escolar 2026-2027/1.

En dicho documento se detalla que al ingresar a la plataforma "TU SITIO", los aspirantes podrán consultar el diagnóstico de su examen con el número de comprobante que les fue asignado en su Cita de Examen.

Aunque este diagnóstico del examen arrojará resultados sobre tu desempeño en cada una de las áreas de conocimiento, puedes solicitar la revisión de examen UNAM entre el 17 y 30 de julio de 2026).

Para ello es necesario que acudas de forma presencial a la Dirección de Gestión Estratégica y Primer Ingreso de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), ubicada en av. del Imán no. 7, en Ciudad Universitaria, de la alcaldía Coyoacán.

Si éste es tu caso, debes presentarte específicamente en el Local de registro de aspirantes, en los siguientes horarios: 09:30 a 14:30 y 17:00 a 18:30 horas.

¿Qué piden para solicitar la Revisión de Examen UNAM 2026?

Al enfatizar que este proceso sólo está disponible para aspirantes que no resultaron seleccionados y desean pedir la revisión de resultados, la UNAM dio a conocer que en el Local de Registro de Aspirantes se te entregará una "Solicitud de Revisión de Resultado del Examen", que deberás llenar ahí mismo.

Además, debes presentar una identificación oficial vigente con fotografía y una fotocopia de la Cita del Examen UNAM, con la que realizaste tu prueba de selección en línea.

Pero mantente pendiente de la comunicación de la UNAM respecto a los resultados de los exámenes de selección para el ciclo 2026-2027/1 toda vez que están en proceso de investigación.

SARR