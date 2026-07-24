Educación

¿Cómo Solicitar la Revisión de Examen UNAM 2026? Esto Piden para Iniciar Proceso

La UNAM cuenta con un procedimiento con el que los aspirantes que no alcanzaron los aciertos para alguna de sus opciones, pueden solicitar la revisión de su prueba de selección

Biblioteca de la UNAM. Revisión de Examen UNAM 2026Si aplicaste al Examen UNAM 2026 y no quedaste seleccionado, te decimos cómo puedes solicitar la revisión de la prueba. Foto: Cuartoscuro.

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