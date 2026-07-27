¿Por Qué se Suspendió Inscripción en la UNAM Hoy? Esto Pasa con Proceso de Admisión

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó la suspensión de los trámites de entrega documental e inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027/1 que debían llevarse a cabo a partir de este lunes 27 de julio. Te decimos qué pasa con el proceso de admisión.

Mediante un comunicado, la máxima casa de estudios informó que la medida estará vigente hasta que la Comisión Técnica de expertas y expertos sus conclusiones y recomendaciones, en los próximos días, esto luego de que aspirantes a la UNAM denunciron resultados considerados atípicos, así como presunta venta de respuestas para el exam e n de ingreso a licenciatura en plataformas digitales y escuelas de asesoría.

La UNAM indicó que la medida es salvaguardar la certeza para todas las personas que participaron en el proceso de ingreso, así como garantizar que las actuaciones institucionales se realicen con pleno apego a la Legislación Universitaria.

El análisis de los expertos atenderá todos los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes, y se llevará a cabo con rigor académico y criterios técnicos para generar propuestas de mejora que optimicen el proceso de selección, destacó la UNAM.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aspirantes a la UNAM Marcharán para Exigir Transparencia en Examen de Admisión

UNAM atenderá a aspirantes no seleccionados

Asimismo, se informó que a partir de la publicación de los resultados, se atenderá a los aspirantes no seleccionados que solicitaron la revisión de su examen, así como a aquellas que tuvieron cancelada su participación. De estas últimas, quienes pidieron cita ya tienen fecha y hora para conocer personalmente las evidencias que sustentaron la determinación.

“La UNAM dará a conocer los resultados a la brevedad y refrenda su compromiso con la equidad y la transparencia en los procesos de admisión”.

Con información de N+

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