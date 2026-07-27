Sociedad

¿Por Qué se Suspendió Inscripción en la UNAM Hoy? Esto Pasa con Proceso de Admisión

Te decimos qué pasa con el proceso de admisión de la UNAM para ciclo escolar 2026-2027/1

Rectoría de la UNAMRectoría de la UNAM. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Qué ocurre con la admisión en la UNAM? Inscripciones suspendidas por denuncias de irregularidades. La universidad promete transparencia y equidad. Conoce más sobre este importante proceso.

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