Danna Yanina Denuncia Abusos en Escuela Militarizada y Se Deslinda de Muerte de Dafne

“Mi nombre es Danna Yanina Cruz Figueroa, acabo de cumplir 18 años, cumplo el 2 de mayo y nací en el año 2008, entré a los 17 años de edad a la academia militarizada Marina Doenitz el 2 de mayo de 2025”.
La voz es de Danna Yanina, de 18 años, detenida como parte de las investigaciones por la muerte de la menor Dafne Zapata, en una academia militarizada en Ciudad Madero, Tamaulipas.
El audio lo grabó el 22 de julio, minutos antes de ser detenida y fue compartido con N+, en él cuenta los abusos que sufrió dentro de esa escuela.
“Me hacían dormirme en la perrera donde anteriormente ahí dormía el perro. Cuando yo me dormía en perrera Estrellita le ponía candado al portón para que ya no saliera, es decir, que no que no salía, me metía ella candado y tenía que hacer del baño en una cubeta y dormirme en el piso y salían cucarachas y ratas”.
Danna, quien está en prisión preventiva, acusada por la fiscalía de Tamaulipas de tener relación con la muerte de la menor Dafne, niega esa imputación y sostiene que es una víctima más de los encargados del plantel.
“A veces comíamos muy tarde y nada más comíamos que lentejas, que sopa o puro arroz. Hubo veces en las que solamente comíamos arroz y siempre cuando nos portábamos mal, a veces comíamos solamente pura tortilla con sal nada más eso”.
Otros implicados en caso Dafne
La madre de Danna, explica que su hija ingresó a esa escuela para cursar el último año de preparatoria, estaba internada en la escuela y no participaba en el curso de verano, donde murió Dafne.
“Pagábamos 50 mil pesos, a parte que nos cobraban porque se enfermaba y resulta que ni se enfermaba”, indicó la mamá de Danna.
Sostiene que se enteró de los abusos y maltratos que sufrió su hija hasta ahora y la convenció de que declarara ante la fiscalía.
“Como madre ya fallé al meterte en esa escuela y como madre voy a volver a fallar, te pido de rodillas mi amor, ayudemos a esa mamá que está desesperada, ayudémoslos. Tú tienes que declarar todo lo que te hacían en ese lugar”.
Pero en la Fiscalía la detuvieron. “Le estaban ratificando sus datos cuando entran dos policías, la esposan y se la llevan. No la dejaron testificar, denunciar, nada y desde ahí empezó todo nuestro martirio”, destacó la mamá de Danna.
Danna fue la primera detenida por este caso. Este lunes se retomará su audiencia de vinculación a proceso que se suspendió el sábado.
Este fin de semana fueron detenidos Jorge Luis ‘N’, director de la academia y Estrellita ‘N’, una de las encargadas del plantel.
La academia militarizada Marina Doenitz cuenta con registro en Tamaulipas como secundaria con validez oficial de la SEP. Aunque adopta disciplina militar y énfasis en el adiestramiento físico, este tipo de escuelas no forman parte de las fuerzas armadas.
La muerte de Dafne no es la primera que ocurre en una escuela militarizada. En noviembre de 2023, Zamir Pinto, de 16 años, murió dentro del colegio militarizada Aztlán, en Tultitlán, Estado de México. Hubo un detenido que continúa en prisión.
En abril de 2025, Erick Leonardo Torbellín, de 13 años, perdió la vida tras ser golpeado en un campamento en el estado de Morelos, de la academia militarizada Ollin Cuauhtémoc, de la Ciudad de México. Dos personas fueron detenidas.
La SEP informó que la educación militarizada no está autorizada en el nivel básico, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional aclaró que carece de facultades para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular el funcionamiento de ese tipo de escuelas.