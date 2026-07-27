Danna Yanina Denuncia Abusos en Escuela Militarizada y Se Deslinda de Muerte de Dafne

“Mi nombre es Danna Yanina Cruz Figueroa, acabo de cumplir 18 años, cumplo el 2 de mayo y nací en el año 2008, entré a los 17 años de edad a la academia militarizada Marina Doenitz el 2 de mayo de 2025”.

La voz es de Danna Yanina, de 18 años, detenida como parte de las investigaciones por la muerte de la menor Dafne Zapata, en una academia militarizada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

El audio lo grabó el 22 de julio, minutos antes de ser detenida y fue compartido con N+, en él cuenta los abusos que sufrió dentro de esa escuela.

“Me hacían dormirme en la perrera donde anteriormente ahí dormía el perro. Cuando yo me dormía en perrera Estrellita le ponía candado al portón para que ya no saliera, es decir, que no que no salía, me metía ella candado y tenía que hacer del baño en una cubeta y dormirme en el piso y salían cucarachas y ratas”.