Seguridad

Danna Yanina Denuncia Abusos en Escuela Militarizada y Se Deslinda de Muerte de Dafne

Danna Yanina grabó un audio en el que denunció presuntos abusos cometidos en la misma academia militarizada en la que falleció Dafne Zapata

Danna Yanina, detenida por caso Dafne, quien murió en academia militarizadaDanna Yanina, detenida por caso Dafne, quien murió en academia militarizada. Foto: Captura de pantalla N+

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La muerte de Dafne Zapata destapa abusos en academias militarizadas. Danna Yanina, detenida, asegura ser otra víctima. ¿Qué sucede en estas escuelas? Infórmate aquí.

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Caso Dafne: Danna Yanina Se Deslinda de Muerte de Adolescente y Denuncia Abusos en Academia Militarizada